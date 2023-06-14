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2023 TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS tercih sonucu sorgulama ekranı, tercih sürecinin sona ermesiyle adaylar tarafından ilgi görüyor. Uzmanlık eğitimi almak isteyen doktor tercihlerini 1-8 Haziran tarihleri arasında tamamladı. Uzmanlık alanlarını belirlemek için tercihlerini yapan adaylar 2023 TUS 1. dönem tercih sonucu için ÖSYM'den gelecek açıklamaya odaklandı. Yerleştirme işleminde, 2023-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. Peki TUS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2023-TUS 1. Dönem tercih sonucu sorgulama ekranı...

15:16 . 14/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
TUS tercih sonuçları

TUS tercih sonuçları

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 1-8 Haziran tarihleri arasında ÖSYM tarafından tamamlanan tercih işlemlerinin ardından gözler TUS tercih sonuçlarına çevrildi. Peki, 2023 TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 TUS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN?

TUS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sorgulanmaya başladı.

2023 TUS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Tarih bilgisi açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

TUS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TUS tercih sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden erişime açılacak.

Adaylar TC kimlik numarası ve şifresi ile yerleştirme sonuçlarını görüntüleyebilecek.



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#tus tercih sonuçları
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