TUS tercihleri
2023 TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) tercih işlemleri, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlar. Sınav sonuçlarının 19 Ekim'de açıklandığını belirttiniz, bu tarih sonuçların açıklandığı tarih olup, tercih işlemleri bu tarihten sonraki bir tarihte başlar. ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi), TUS tercih kılavuzunu ve tercih tarihlerini ilan eder. Peki, TUS tercihleri başladı mı, nereden yapılacak 2023? TUS/2 kontenjanları belli oldu mu?
TUS tercihleri ne zaman başlayacak?
TUS tercih takvimi henüz netlik kazanmadı.
ÖSYM tarafından açıklanacak TUS tercih kılavuzunun ardından tercih süreci başlayacak.
Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
TUS 2. dönem taban puan ve kontenjanları açıklandı mı?
Eğitim ve araştırma hastaneleri kontenjanı, üniversitelere Sağlık Bakanlığı adına kontenjan, vakıf üniversiteleri kontenjanları ÖSYM tarafından ayrı ayrı açıklanacak.
Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
Son olarak 2023 TUS 1. dönem taban puanları açıklanmıştı. Aşağıdaki bağlantı üzerinden son yapılan yerleştirmelere ilişkin taban puanlara ulaşabilirsiniz.