Ücretli öğretmenlik başvuruları olumlu sonuçlanan adaylar yeni eğitim ve öğretim yılında göreve başlayacak. Ücretli öğretmenlik başvuruları ise e-Devlet üzerinden yapılacak. Peki, ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2022-2023 ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Adaylar, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra 'Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu' başlığına tıkladıktan sonra gerekli adımları takip ederek başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler.

2022-2023 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TARİHLERİ

Ücretli Öğretmenlik başvurusu Temmuz ve Ağustos aylarında alınıyor. Her ilçede ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri farklılık gösterebiliyor. Bu kapsamda, başvuru yapmak isteyen adayların bulundukları ilin İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden ücretli öğretmenlik ilanını incelemeleri gerekiyor.

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ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

TCK 53. madde kapsamına giren suçlardan hüküm giymemiş olmak,

Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğü bulunmamak; askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da askerlikten muaf olmak,

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı herhangi bir kurumda çalışmamak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER KADROYA ALINACAK MI?

Ücretli öğretmenler ile ilgili MEB'in çalışmalarını yürüttüğü Gazeteci Engin Pınabaşılı'nın tweetlerinin ardından iyice meydana çıktı. Onbinlerce sözleşmeli öğretmen kadro ihtisası için uzun yıllardır bekliyor. Özellikle 4 yıllık, 5 yıllık ücretli öğretmenler kadro müjdesi haberinin geleceğini gün ile yanıp tutuşuyor. Bir süredir bu konu ile ilgili sessizlik vardı. Ancak GSB ve Sağlık Bakanlığı'nın önemli ölçülerde memur alımı gerçekleştirmesi Milli Eğitim Bakanlığını da harekete geçirdi. Sözleşmeli öğretmenlere kadro haberi ilk kez Gazeteci Engin Pınarbaşılı tarafından, "Bir müjde daha. Kadro bekleyen ücretli ve sözleşmeli öğretmenlerimize KADRO ihtisası geliyor. @tcmeb ücretli öğretmenlerimizin yararlanacağı kadro için girişimlerde bulundu. Hayırlı olsun Türkiye" sözleriyle açıklandı.

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