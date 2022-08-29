Özgün Ücretli Öğretmenlik Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
ÖZGÜN HABERLER

Ücretli Öğretmenlik Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları, öğretmen olmak isteyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala ücretli öğretmenlik yeniden gündemdeki yerini aldı. E-devlet sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştiren adaylar ücretli öğretmenlik sonuçları sorgulama ekranını sık sık ziyaret ediyor. Peki ücretli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin son durum...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ücretli Öğretmenlik Sonuç Sorgulama: E-Devlet Ücretli Öğretmenlik Sonuçları 2022
Ücretli Öğretmenlik Başvuruları

Ücretli öğretmenlik başvuruları olumlu sonuçlanan adaylar yeni eğitim ve öğretim yılında göreve başlayacak. Ücretli öğretmenlik başvuruları ise e-Devlet üzerinden yapılacak. Peki, ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2022-2023 ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Adaylar, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra 'Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu' başlığına tıkladıktan sonra gerekli adımları takip ederek başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler.

2022-2023 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TARİHLERİ

Ücretli Öğretmenlik başvurusu Temmuz ve Ağustos aylarında alınıyor. Her ilçede ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri farklılık gösterebiliyor. Bu kapsamda, başvuru yapmak isteyen adayların bulundukları ilin İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden ücretli öğretmenlik ilanını incelemeleri gerekiyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

TCK 53. madde kapsamına giren suçlardan hüküm giymemiş olmak,

Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğü bulunmamak; askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da askerlikten muaf olmak,

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı herhangi bir kurumda çalışmamak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER KADROYA ALINACAK MI?

Ücretli öğretmenler ile ilgili MEB'in çalışmalarını yürüttüğü Gazeteci Engin Pınabaşılı'nın tweetlerinin ardından iyice meydana çıktı. Onbinlerce sözleşmeli öğretmen kadro ihtisası için uzun yıllardır bekliyor. Özellikle 4 yıllık, 5 yıllık ücretli öğretmenler kadro müjdesi haberinin geleceğini gün ile yanıp tutuşuyor. Bir süredir bu konu ile ilgili sessizlik vardı. Ancak GSB ve Sağlık Bakanlığı'nın önemli ölçülerde memur alımı gerçekleştirmesi Milli Eğitim Bakanlığını da harekete geçirdi. Sözleşmeli öğretmenlere kadro haberi ilk kez Gazeteci Engin Pınarbaşılı tarafından, "Bir müjde daha. Kadro bekleyen ücretli ve sözleşmeli öğretmenlerimize KADRO ihtisası geliyor. @tcmeb ücretli öğretmenlerimizin yararlanacağı kadro için girişimlerde bulundu. Hayırlı olsun Türkiye" sözleriyle açıklandı.

Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı! 2022 MEB Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurusu nasıl yapılır?
ÖZGÜN
Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı! 2022 MEB Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurusu nasıl yapılır?
Drone ile kaydedildi

Drone ile kaydedildi

​Karadeniz'de muhteşem görüntü.
Su istedimdövmeye başladılar

Su istedim
dövmeye başladılar

Ege'de Yunan zulmü: Ölümün kıyısından kurtarıldılar.
Türkiyenin Afrikadaki yükselen siyasi imajı Yunanistanın merceğinde: Haritalı analiz yaptılar

​Taciz kayıtları NATO'ya sunulacak.

​İstanbul dahil çok sayıda ile kritik uyarı.

Pakistan yardımlarımızı bekliyor.

​Yüzde 60'a yaklaştı: Yeniden aday mı oluyor?

​Kaldırımda yürüyen yayalara çarptı: Dört yaralı.

​Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor.

Terörün finansmanı için kullanılıyor.

​Saniyeler içinde patladı.

​'Çocukların odasında mantar yetiştirdim.'

​100 bin liralık farklar kalmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.