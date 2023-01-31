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Udinese evinde 1 puana razı oldu

İtalya Serie A 20. hafta son maçında Udinese evinde Hellas Verona’yı konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 4’ Darko Lazovic ve 21’ Lazar Samardzic’den geldi. Udinese bu sonuçla 29 puanla 7. sırada yer aldı. Hellas Verona ise 13 puanla 18. sırada yer aldı. Udinese - Hellas Verona maç özetine ve İtalya Serie A puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

10:04 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Udinese 1-1 Hellas Verona

Udinese 1-1 Hellas Verona

İtalya Serie A 20. hafta kapanış maçında Udinese ve Hellas Verona karşı karşıya geldi. Maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

UDİNESE - HELLAS VERONA MAÇ ÖZETİ

Udinese - Hellas Verona maç özetini izlemek için

İTALYA SERİE A PUAN DURUMU




#Udinese
#Hellas Verona
#İtalya Serie A
#puan durumu
#maç özeti
#Darko Lazovic
1 saat önce
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Udinese evinde 1 puana razı oldu
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