UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın 4 muhtemel rakibi belli oldu

Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu gruptan lider çıkan Galatasaray'da hedef kupaya kadar yürümek... Ligde bulunduğu pozisyondan dolayı tek hedefi UEFA Avrupa Ligi olan sarı-kırmızılıların rakipleri yavaş yavaş belli oluyor. Oynanan maçlardan sonra Galatasaray'ın 4 muhtemel rakibi belli oldu.

UEFA AVRUPA LİGİ YARIŞACAK İLK TAKIMLAR

SEVILLA - İSPANYA

İspanyol ekibi Sevilla, Dinamo Zagreb ile eşleştiği iki maçta ilk müsabakada elde ettiği skor avantajıyla birlikte üst tura yükseldi. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında Sevilla da yer alacak.

PORTO - PORTEKİZ

Portekiz temsilcisi Porto, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lazio ile eşleşti. Son 16 Turu Play-Off maçlarının ikisinde de rakibine mağlup olmayan Portekiz temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Galatasaray'ın muhtemel rakibi oldu.

REKLAM

ATALANTA - İTALYA

Olympiakos'la Atalanta arasındaki eşleşmenin galibi İtalyanlar oldu. Serie A ekibi Atalanta, Olympiakos'u iki maçta da 3'er golle mağlup etti. Atalanta da Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında yer alacak.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi Son 16 kura çekimi, 25 Şubat Cuma günü saat 14.00'te yapılacak. Exxen'den naklen yayınlanacak kura çekiminin canlı skor takibi haberimizde olacak.