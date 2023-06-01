ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) ordu, akademi ve özel şirketlerin yöneticilerinden oluşan ve tanımlanamayan hava cisimlerini inceleyen kurulu, 4 saat süren halka açık bir toplantı düzenledi.

Başkent Washington'daki oturumun odak noktasının genel bir rapor yayınlamadan önce 'son müzakereler' yapmak olduğu ve söz konusu raporun temmuz ayının sonunda yayınlanmasının planlandığı bildirildi.

"Henüz Dünya'nın ötesinde yaşam keşfedemedik"

Panelin başkanlığını yürüten David Spergel, "Öğrendiğimizi hissettiğim şeyi bir satırda özetlemem gerekirse, yüksek kaliteli verilere ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Dünya dışında bir yaşam olup olmadığına ilişkin soruya yanıt veren Spergel, "Artık dışarıda pek çok gezegen olduğunu biliyoruz, bu nedenle yaşam için pek çok potansiyel ortam var. Henüz Dünya'nın ötesinde yaşam keşfedemedik ama bakıyoruz." dedi.

Kıdemli araştırma yetkilisi Dan Evans ise önlerinde birkaç aylık bir çalışma daha olduğunu belirterek panel üyelerinin göreve başladıklarından beri siber saldırılara maruz kaldıklarını belirtti.

Yeni görüntüler paylaşıldı

NASA, dünya genelinde sıkça karşılaştığı ancak henüz tam olarak çözemediği uçan metal kürelerin görüntülerini de paylaştı.

Görüntülerin, Orta Doğu'da görev yapan bir MQ-9 Reaper İHA tarafından kaydedildiği belirtildi.

Yeni görev gücü oluşturulmuştu

Geçen yıl UFO iddialarını araştırmak üzere ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Havadaki Nesne Tanımlama ve Yönetim Grubu (AOIMSG) olarak adlandırılan yeni bir isimle yeni bir görev gücü oluşturmuştu.

Görev gücü operasyonların güvenliğine yönelik tehditleri azaltmak ve askeri tesisler, operasyon alanları, eğitim alanları, özel kullanım hava sahası gibi alanlar üzerinde veya yakınında bulunan nesnelere odaklanıyor.

RAPOR TEMMUZDA YAYINLANACAK

Reuters'ın haberine göre Nasa, Washington'daki genel merkezde süren dört saatlik halka açık oturumun odak noktası farklı bir zamana ve açıklamaya hazırlık. NASA'nın, genel bir rapor yayınlamadan önce son görüşmeleri yapmak olduğunu ve söz konusu raporun Temmuz ayı sonunda yayınlanmasının planlandığını duyurdu.

UFO NEDİR, NE DEMEK?

UFO İngilizce "Unidentified Flying Object" kelimelerinin kısaltılmış hali olarak biliniyor. Bu kelimelerin Türkçe karşılığı ise "tanımlanamayan uçan nesne" olarak adlandırılıyor. Yani radarların tespit ettiği ancak uçak ve benzeri bir tanıma sahip olmayan kısa tanımlanamayan her nesne UFO adını alıyor. UFO’ları gördüğünü iddia eden kişiler genellikle bunu uçan daire şeklinde betimlerken dünya dışı yaşamın varlığını araştıran kişilerin bu nesnelerin oralara ilişkin bilgiler verebileceğini iddia ediyor.







