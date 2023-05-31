NASA merak uyandıran UFO görüntülerini paylaştı: Çok ilginç manevralar yaptığını görüyoruz

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), yaklaşık yedi aydır yürüttüğü Tanımlanamayan Uçan Nesne (UFO) ve Tanımlanamayan Hava Fenomeni (UAP) ile ilgili ilk kez halka açık basın toplantısı düzenledi. Dört saatten fazla süren toplantıda, NASA tarafından Haziran 2022’de araştırmalara başlayan ve gökyüzünde, su altında veya uzayda tanımlanamayan nesneleri veya olayları kapsayan yeni bir terim olan UAP’ler ile ilgili verileri inceleyen eski bir astronot olan Scott Kelly’nin liderliğindeki 16 kişilik özel ekip, “uçak veya doğal afet olmayan hava olayları” başlıklı araştırmalar ile ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.









Toplantıda, ABD Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz sene İHA tarafından kaydedilen ve binaların üzerinde hızla hareket eden metalik bir küreyi gösteren bir görüntü paylaşılarak, nesnenin henüz ne olduğunun tespit edilemediği belirtildi. Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi (AARO) Yöneticisi Sean Kirkpatrick, söz konusu metal objelerin tüm dünyada görüldüğünü aktararak, "Bunların çok ilginç manevralar yaptığını görüyoruz" ifadelerini kullandı. Kirkpatrick, söz konusu nesnelerin havadaki varlık güvenliğine görünür bir tehdit oluşturmadığını belirterek, ancak daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu açıkladı. Toplantıda ayrıca, ABD donanmasına ait bir uçak tarafından kaydedilen gökyüzünde hareketli olan 3 noktaya ait görüntü de paylaşılarak, söz konusu görüntülerin sanıldığının aksine UFO olmadığı havaalanına giden büyük ticari uçaklara ait ışıklar olduğu ifade edildi.





Dünya genelinde 800’ün üzerinde UAP rapor edildi





Araştırma ekibi, dünya genelinde 800’ün üzerinde UAP’nin resmi kaydının yer aldığı belirtirken, bunlardan yalnızca yüzde 2 ile yüzde 5 oranındakilerin “muhtemel anormal” kategorisinde olduğunu aktardı. UAP gözlemlerinde bu yılın başlarında ABD üzerinde bir Çin balonunun tespit edilmesinin ardından "önemli bir artışın" gerçekleştiğine dikkat çekildi.





“Döndük baktık meğer balonmuş”

Ekip, UFO gözlemlerini çürütmenin yanı sıra bunları kanıtlamanın önemine değindi. Kelly, Virginia Sahili yakınlarında uçuş yaptığı sırada bir meslektaşının "kendisini UFO ile uçtukları konusunda ikna ettiğini" ifade ederek, "Görmedim. Döndük baktık Bart Simpsonmış meğer balonmuş" dedi.





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