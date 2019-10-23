Ünlü modacı Abdulselam Dalmış Bulgaristan’a açılıyor

“En İyi Tasarımcı” ödülünü aldı

İstanbul’da yaşayan Abdulselam Dalmış, hazırlamış olduğu nostaljik tasarım koleksiyonu ile Barcelona’da “En İyi Tasarımcı” ödülüne layık görüldü. Daha önce birçok tasarım ödülünü de alan ünlü tasarımcının amacı Bulgaristan’daki ünlü isimlerle çalışmak. 2019-2020 kreasyonuna dönük çalışmalarına hız veren tasarımcının, Türkler ve Bulgarların ortak yaşam alanından esinlenerek oluşturacağı tasarımların ağırlıkta olacağı yaratıcı modeller üzerine çalışmalarını yoğun olarak sürdürdüğü öğrenildi.

Sofya’da defile düzenleyecek

Gazetemize konuşan Abdulselam Dalmış merak edilen konulara açıklık getirdi. Bulgaristan’da Laleto adlı firma ile anlaşma yaparak başkent Sofya’da defile düzenleyecek olan Dalmış’ın ünlülere yönelik koleksiyonunu sergileyeceği öğrenildi. Ünlü modacı Dalmış yeni koleksiyonu ile ilgili şunları söyledi:

“Türkler ve Bulgarların bezer bir kültüre sahip oldukları bir gerçek. Onların Türkiye’deki modayı takip ettiklerini biliyorum. Bana bu konuda çok fazla teklif geldiğinden, iki ülkenin sahip olduğu değerleri ortaya çıkararak yaratıcı bir üslupla bu değerleri tanıtmaya karar verdim. Bulgaristan’daki organizasyon çalışmaları ile ilgili hem Türkiye’deki dostlarımız hem de Bulgaristan’daki dostlarımız büyük bir gayret içinde emek veriyorlar. İki ülke arasındaki dostluğu daha da ileri seviyelere götürecek projeyi hayata geçirecek olmaktan dolayı gururluyum.”

Sırada hangi ülkeler var?

Ünlü modacı Dalmış, moda koleksiyonlarını sadece Bulgaristan ile sınırlamak istemediğini, Türkiye’ye komşu ve Balkan ülkeleri ile ilgili de büyük projeleri olduğunun altını çizdi. Özellikle Romanya, Makedona, Macaristan, Kosova, Ukrayna ve Moldova gibi Avrupa ülkelerinde de farklı sponsor firmalarla görüşmelerin devam ettiğini bildiren Dalmış; “Ülkemizdeki kültürel zenginliği Avrupa’ya taşıma için gayretlerimiz devam edecek” diyor.