ÖZGÜN HABERLER

Son dakika haberleri: Van merkezli DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı

Van merkezli DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı

DEAŞ'a yönelik operasyonlara hız verildi. Bursa'da gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunun yanı sıra Van merkezli gerçekleştirilen operasyonda da 22 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi IHA
Van merkezli gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

Van merkezli gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar devam ediyor. Terör örgütü DEAŞ’a yönelik Van merkezli düzenlenen operasyonda 22 şüpheli şahıs yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 28 Aralık 2017 günü DEAŞ terör örgütüne yönelik Suriye-Irak çatışma bölgeleriyle bağlantılı şahıslara yönelik Van merkezli Diyarbakır ve Mardin illerinde eş zamanlı operasyonlar yapıldığı belirtildi. Operasyonda Van’da 13, Diyarbakır’da 8 ve Mardin’de de 1 olmak üzere toplam 22 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahısların işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Yorum

Yorum

    Kaydet
    Font
    +
        Çok yakında!

        Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
        Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.