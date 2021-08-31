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Velilere PCR testi zorunlu mu?

Velilere yönelik aşı ve PCR testi gündemde yer almaya devam ediyor. Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. 6 Eylül'de okullar açılıyor. Öğrencileri okula getirip götürecek velilerin aşı durumu ve aşı olmayan velilere PCR testi yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, Velilere PCR testi zorunlu mu?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Velilere PCR testi zorunlu mu?
veli

İçişleri Bakanlığı, 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim öncesi 81 ilin valiliğine PCR testi konulu yeni bir genelge gönderdi. Genelgeye göre veliler için PCR testi zorunluluğunun olup olmadığı araştırılıyor.

VELİLERE PCR TESTİ ZORUNLU MU?

içişleri Bakanlığı, 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim öncesi 81 ilin valiliğine gönerdiği PCR testi konulu yeni bir genelgeye göre; başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış ya da daha önce hastalık geçirmemiş olanlardan, haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek.

PCR testi sonuçları okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak.

Aşıya karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilecek.

6 Eylül Pazartesi gününden itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişiler; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında ya da uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatleri için negatif sonuçlu PCR testinin zorunlu olduğu, yine Milli Eğitim Bakanlığı'nca 24 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan 'Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi'nde öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi istenilecek.

PCR negatif test zorunluluğu istenilen alanlara (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) girmek isteyen ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanacak olan kişiler; aşılama süreçlerinin tamamlanmış veya hastalığı geçirmiş kişi durumunda olup olmadığını Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kontrol ederek PCR negatif test raporu almaları gerekip gerekmediğini öğrenebilecek.

Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucu 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanacak.

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