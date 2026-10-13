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Beyoğlu'ndaki park kavgasında tüyler ürperten sözler: Gerekiyorsa öldürürüz
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13:16, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 13:34, 13/10/2026, Salı

Beyoğlu'ndaki park kavgasında tüyler ürperten sözler: Gerekiyorsa öldürürüz

Beyoğlu’nda sipariş getiren hafif ticari araç sürücüsü Yusuf S. ile sokaktan geçemeyen motosikletli Hayati Y. arasında park kavgası çıktı. Karşılıklı video çekilen tartışmada "Öldürülmesi gerekiyorsa öldürürüz" ifadesi kullanılırken, olayın ardından polis ekipleri Hayati Y.'yi gözaltına aldı.

İstanbul Beyoğlu Hasköy Piripaşa Mahallesi’nde gündüz saatlerinde sokak arasında yaşanan bir yol verme tartışması, cep telefonu kameralarına yansıyan tehdit dolu sözlerle kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Edinilen bilgiye göre, adrese sipariş getiren 24 yaşındaki Yusuf S., kullandığı hafif ticari aracı dar sokağa park etti. O sırada sokaktan geçmeye çalışan 44 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hayati Y., yolun kapanması nedeniyle aracın sürücüsüne tepki gösterdi.

Siparişini teslim ettikten sonra aracının yanına dönen Yusuf S. ile motosikletli Hayati Y. arasında tartışma büyüdü. Birbirlerini cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydeden taraflar arasındaki diyaloğa şu sözler yansıdı:

"Nereye çekeyim; sipariş getirdim, park etmeye mi geldim? Sen kimi tehdit ediyorsun 'Oğlum' diyorsun, 'Lan' diyorsun."

Sokaktan araç geçemediğini belirten Hayati Y. ise "Allah aşkına kardeşim, canım yandı. Bari kusura bakma de, özür dilerim de. Buradan üç adam geçer, araç geçmiyor" diyerek tepkisini sürdürdü. "

"ÖLDÜRÜLMESİ GEREKİYORSA ÖLDÜRÜRÜZ"

Aracın üzerlerine sürülmesinden şikayet eden Hayati Y.'nin "Birbirimizi mi öldürelim?" sorusuna ticari araç sürücüsü Yusuf S.'nin "Öldürülmesi gerekiyorsa öldürürüz" şeklinde karşılık vermesi gerilimi tırmandırdı. Karşılıklı adresleşmelerin ve "Adresim devlet" ifadelerinin havalarda uçuştuğu tartışma, Hayati Y.'nin "Videoyu da paylaşacağım, ceza 180 bin lira gelince görürsün" sözleriyle sona erdi.

Görüntülerin sanal medya platformlarında yayılmasının ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri derhal inceleme başlattı. Kimlikleri kısa sürede tespit edilen şüphelilerden motosiklet sürücüsü Hayati Y. aynı gün yakalanarak emniyete götürüldü. Şehir dışında olduğu belirlenen Yusuf S. hakkında da adli süreç başlatıldı.

Emniyet kayıtlarında Yusuf S.'nin 3, Hayati Y.'nin ise 2 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Hakkında "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından adli işlem yürütülen Hayati Y., emniyetteki ifadesinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Başlıklar :İstanbulBeyoğluPark kavgası
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