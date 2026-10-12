Ev değil hayvanat bahçesi: Kartal'daki dairede yasa dışı ülkeye sokulan 134 hayvan türü ele geçirildi

İstanbul Kartal'da yasa dışı hayvan ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen denetimler, akılalmaz bir tabloyu ortaya çıkardı. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri ile Emniyet Müdürlüğü güçlerinin ortaklaşa yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, internet ve gizli kanallar üzerinden egzotik hayvan ticareti yaptığı tespit edilen bir şüphelinin adresi fiziki takibe alındı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda ev adeta mini bir egzotik hayvanat bahçesini andırdı. Ekiplerin evde gerçekleştirdiği detaylı incelemelerde; 79 kirpikli geko, 21 leopar geko, 12 mısır yılanı, 1 piton yılanı, 1 Meksika kral yılanı, 2 tarantula, 2 Madagaskar gekosu, 1 tegu ve 15 bukalemun olmak üzere toplam 134 canlı hayvan ele geçirildi.

Yasa dışı yollarla yurda sokulduğu ya da uygunsuz şartlarda üretilerek satışı yapıldığı belirlenen 134 canlı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince muhafaza altına alınarak güvenli alanlara sevk edildi. Yakalanan şüpheli şahsa ise ilgili mevzuat ve Kara Avcılığı Kanunu ile Biyolojik Çeşitliliği Koruma hükümleri kapsamında rekor miktarda idari para cezası uygulandı.