|
Özgün

Evde waffle nasıl yapılır? Kolay ve pratik waffle tarifi

Belçika mutfağına ait, hamurun özel bir kalıpta pişirilmesiyle elde edilen bir hamur işi olan Waffle, yediden yetmişe herkesin çok sevdiği tatlı tariflerinden biri. Waffle'ı evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Meyve ve süsleme malzemeleri tamamen kişisel damak tadına göre tercih edilebilecek waffle tarifini sizler için hazırladık. Waffle evde kolay ve pratik bir şekilde nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Waffle nasıl süslenir, kaç kaloridir? İşte tüm detaylar...

11:11 - 27/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Waffle tarifi

Waffle tarifi

Waffle tarifi içerisinde kolay ve pratik biçimde nasıl Waffle yapılır yer almaktadır. Waffle (ya da Türkçe okunuşuyla vafıl) çikolata tatlı sevenlerin favorileri arasında üst sıralarda yer alıyor. Normalde waffle’cılarda özel bir makinede pişirilen waffle’ı siz evde tavada ya da tost makinesinde de kolayca yapabilirsiniz. Meyve yemeyen çocuklara meyve yedirmenin de en iyi yollarından biri olan waffle’ın yapımı ve malzemeleri içeriğimizde.

WAFFLE MALZEMELERİ NELER?

Waffle için gereken malzemeler şu şekildedir;

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

WAFFLE NASIL YAPILIR?

Yumurtaları ve toz şekeri iyice çırpın. Sıvı yağ ve sütü ekleyip karıştırmaya devam edin. Unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyip karıştırın. Waffle makinesini ısıtın ve bir kepçe hamur dökün. Waffle'ın bir yüzü kızarana kadar pişirin. Diğer yüzünü de pişirdikten sonra waffle'ı istediğiniz gibi süsleyerek servis edin. Üzerine meyve olarak çilek, ananas, kivi çok yakışacaktır.

Waffle Yapımının Püf Noktaları

Waffle yaparken bu ayrıntılara dikkat ederseniz daha başarılı sonuç elde edersiniz:

Waffle yaparken hamurun içerisine bazı doğal özlü aromalar ilave etmek waffle tatlınızı daha da lezzetlendirir. Örneğin; vanilya aroması ya da muzlu bir waffle yapacaksanız muz aroması gibi.

Waffle hamurunu hazırladıktan sonra bir saat kadar buzdolabında mutlaka dinlendirin.

Waffle Kaç Kalori?

Waffle'ın 100gramında yaklaşık olarak 290 kalori bulunur. Waffle besin değeri ise şöyledir. Kalsiyum oranı yüzde 20, demir oranı yüzde 4, A vitamin oranı yüzde 2 ve protein içeriği yüzde 16 civarındadır. Sanılanın aksine karbonhidrat oranı çok yüksek olmayıp sadece yüzde 5 oranındadır.



#waffle
#waffle tarifi
#waffle hamuru
#waffle yapılışı
#waffle malzemeleri
13 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Nevşehir’de ‘tarla günü’ etkinliği: Patates hasadı başladı!