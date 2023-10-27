Waffle tarifi içerisinde kolay ve pratik biçimde nasıl Waffle yapılır yer almaktadır. Waffle (ya da Türkçe okunuşuyla vafıl) çikolata tatlı sevenlerin favorileri arasında üst sıralarda yer alıyor. Normalde waffle’cılarda özel bir makinede pişirilen waffle’ı siz evde tavada ya da tost makinesinde de kolayca yapabilirsiniz. Meyve yemeyen çocuklara meyve yedirmenin de en iyi yollarından biri olan waffle’ın yapımı ve malzemeleri içeriğimizde.

WAFFLE MALZEMELERİ NELER?

Waffle için gereken malzemeler şu şekildedir;

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

WAFFLE NASIL YAPILIR?

Yumurtaları ve toz şekeri iyice çırpın. Sıvı yağ ve sütü ekleyip karıştırmaya devam edin. Unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyip karıştırın. Waffle makinesini ısıtın ve bir kepçe hamur dökün. Waffle'ın bir yüzü kızarana kadar pişirin. Diğer yüzünü de pişirdikten sonra waffle'ı istediğiniz gibi süsleyerek servis edin. Üzerine meyve olarak çilek, ananas, kivi çok yakışacaktır.

Waffle Yapımının Püf Noktaları

Waffle yaparken bu ayrıntılara dikkat ederseniz daha başarılı sonuç elde edersiniz:

Waffle yaparken hamurun içerisine bazı doğal özlü aromalar ilave etmek waffle tatlınızı daha da lezzetlendirir. Örneğin; vanilya aroması ya da muzlu bir waffle yapacaksanız muz aroması gibi.

Waffle hamurunu hazırladıktan sonra bir saat kadar buzdolabında mutlaka dinlendirin.

Waffle Kaç Kalori?

Waffle'ın 100gramında yaklaşık olarak 290 kalori bulunur. Waffle besin değeri ise şöyledir. Kalsiyum oranı yüzde 20, demir oranı yüzde 4, A vitamin oranı yüzde 2 ve protein içeriği yüzde 16 civarındadır. Sanılanın aksine karbonhidrat oranı çok yüksek olmayıp sadece yüzde 5 oranındadır.







