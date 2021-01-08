Portallar bildiğiniz üzere çoklu içerik türlerinin aynı anda sergilendiği sitelerdir. Bu sitelerde kullanıcıların aradığı bazı kriterler bulunuyor. Başarılı, kurumsal ve profesyonel bir portal sitesi olmanı belli başlı yolları bulunuyor. Bunlardan en önemlisi siteniz için tercih ettiğiniz alt yapı ve akabinde site temanızdır. Özellikle de tema konusunda çok hassas davranmanız, sitenizin tercih ve takip edilmesini büyük ölçüde destekleyerek başarılı olmasını sağlayacaktır. Wordpress alt yapısı ile kurulan bir portal sitesi için tema seçeneği arıyorsanız Temavadisi u ziyaret etmeden önce hangi özellikleri aramanız gerektiğini de bilmelisiniz. Sıfırdan bir portal sitesi açmayı hedeflediğinizi ya da açtığınızı var sayarsak; wordpress tema satın al için şu özellikleri mutlaka dikkate almanızı tavsiye ediyoruz;

· Portal siteniz için tema seçimi yaparken SEO alt yapısı üzerine kurulu olmasına dikkat etmeniz gerekir. Bu durum sitenin trafik alması için yapılacak SEO teknik çalışmalarını daha kolay hale getirip sonuç verecektir.

· Google kriterlerine uyumlu bir tema tercih edin. Bu da yine sitenizin arama motorlarının botlarına ve kriterleirne uygun olmasına destek olacaktır.

· Reklam alanlarının olup olmadığını analiz edin.

· İçyapı bakımından hem kullanıcı hem de sizin rahat kullanıp anlayabileceği bir yapıya sahip olmasına dikkat etmeniz gerekir.

Tüm bunların yanı sıra diğer özelleştirilmiş teknik ve yapısal özellikleri de analiz ederek tema seçimi için etkin karar verebilirsiniz.

Wordpress Temaları

Wordpress temaları sadece haber siteleri için sunulmuyor. Wordpress hiçbir kodlama bilgisi gerektirmediği için global olarak en çok tercih edilen alt yapı seçeneğidir. Bu alt yapı ile kurulmuş tüm siteler için Temavadisi özel tema tasarımları geliştiriliyor. Geliştirilen her tema sitenin amacına yönelik hizmet vermelidir. Aksi halde siteniz için verdiğiniz emekten sonra başarılı ve kurumsal çizgisini koruyan bir site olmak bir yana, tamamen arama motorlarının en ücra köşelerinde kaybolan bir site haline gelebilir. Site türleri arasında yer alan bloglar, e-ticaret siteleri, ürü tanıtım siteleri, başarılı haber siteleri, gezi blogları, bölgeleri ele alan yerel siteler ve çok daha fazlası için farklı özellik detayları bulunan tema seçenekleri mevcuttur. Kendi sitenize uygun bir tema ararken bu detayları gözeterek tercih yapabilirsiniz.

Wordpress E-ticaret Temaları

E-ticaret ve online mağazacılığın giderek artış gösterdiği bu zamanlarda en çok araştırılan konu nasıl daha iyi bir online mağazaya sahip olabilirim sorusudur. Bu noktada ilk adımı atarak wordpress tabanlı bir e-ticaret sitesi kurduysanız bu yolu yarıladığınız anlamını taşıyor. Ancak sitenizin alt yapısının kalitesi kadar tercih edeceğiniz wordpress e-ticaret temaları da başarıya ulaşmanız için büyük önem taşıyor. Bildiğiniz üzere e-ticaret siteleri de sunulan ürün gamı ve çeşitliliğine göre farklı konseptler içeriyor. Tek ürün üzerinden sunulan sitelerin tema detayları farklı ile bir pazaryeri gibi sunulan birden fazla satıcının ve stok ürünün sunulduğu siteler için daha farklıdır. Bu kriterler etrafında hazırlanıp sunulan e-ticaret temalarında da yine diğer temalarda olduğu gibi SEO destekli olması, google kriterlerine uygunluk, reklam alanı, ürün stok takibi için panel, çoklu Pazar yeri olma halinde satıcıları takip etme sistemi gibi detaylara yer veriliyor. https://www.temavadisi.com/ tarafından sunulan tema seçeneklerini inceleyerek detaylara erişim sağlayabilirsiniz. Sorunsuz ve profesyonel tema hizmeti alınca sitenizdeki başarıyı yakından görebilirsiniz.