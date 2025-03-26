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Yarısı Bizden Kampanyası başvuruları devam ediyor! İşte 1,5 milyon liralık desteğin ayrıntıları

Yarısı Bizden Kampanyası başvuruları devam ediyor! İşte 1,5 milyon liralık desteğin ayrıntıları

Tuğba Güner
15:5226/03/2025, Çarşamba
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Yarısı bizden kampanyası
Yarısı bizden kampanyası

İstanbul'da başlatılan Yarısı Bizden kampanyası için başvurular devam ediyor. Kampanya kapsamında depreme dayanıklı konutların inşa edilmesi hedefleniyor. Başvuru için herhangi bir şart aranmayan bu kampanya kapsamında, ev sahipleri ve kiracılar hibe desteği ve uygun kredi imkanlarından faydalanabiliyor. İşte 1,5 milyon liralık desteğin ayrıntıları...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2023 yılında başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası için 2025 yılında da başvurular sürüyor. Olası bir depremde ağır hasar alabilecek konutların dönüşümü için başlatılan Yarısı Bizden Kampanyasında bir konut için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi imkanı sunuluyor. Yarısı Bizden Kampanyası kira desteği ne kadar?

"YARISI BİZDEN KAMPANYASI'NA 611 MİLYAR TL AYIRDIK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Yarısı Bizden Kampanyası’na 2024 ila 2027 yıllarını kapsayan dönemde bütçeden 611 milyar lira kaynak ayırdıklarını belirtirken, enflasyon hedefinin ise 2025’te yüzde 20’li, 2026’da yüzde 10’lu seviyelere çekmek olduğunu söyledi.

Hayat pahalılığının en önemli nedeninin yüksek kiralar olduğunu belirten Bakan Şimşek, konut arzının daha da arttırılacağını vurguladı. Şimşek, ''Yarısı Bizden Kampanyası’na 2024 ila 2027 yıllarını kapsayan dönemde bütçeden 611 milyar lira kaynak ayırdık. İmkanımız olsa konut üretimine ayırdığımız payı 3’e - 5’e katlamak isteriz'' şeklinde konuştu.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI HİBE DESTEĞİ NE KADAR?

'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında hak sahiplerine destek ödemeleri yapılıyor. Hak sahiplerine bir konut için 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve diğer her konut için 1 milyon 400 bin lira kredi veriliyor.

Aynı şekilde bu ödemeden iş yerleri de yararlanabiliyor. Bir iş yeri için 350 bin lira hibe, 350 bin lira kredi ve diğer her bir iş yeri için 700 bin lira kredi veriliyor.

BAKANLIK ÖDEMEYİ NE ZAMAN VE NASIL YAPACAK?

Ödemeler hak sahibi adına yükleniciye yapılacak. Bakanlık ödemeleri yapıdaki hak sahipleri adına "hak sahiplerinin anlaştığı yüklenici"nin Emlak Katılım Bankası'nda açacağı vadesiz hesabına dört taksitle yapacak.



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