Yatsı namazı saat kaçta? 23 Mart Ankara, İzmir, İstanbul il il yatsı namazı vakitleri

Her ilde farklı saatlerde okunan yatsı ezanı için az bir süre kaldı. Mübarek Ramazan ayının son haftasına girilirken, akşam ezanı sonrasında yatsı namazı kılınacak ve ardından da teravih namazı kılınarak ibadetler gerçekleştirilecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il yatsı namazı vakitleri sayfamızda.





İSTANBUL YATSI NAMAZI SAAT KAÇTA? (23 MART)

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı (www.diyanet.gov.tr) namaz vakitlerine göre, İstanbul'da bugün yatsı namazı vakti saat 20.46'da.

ANKARA YATSI NAMAZI SAAT KAÇTA? (23 MART)

Ankara'da bugün yatsı ezanı saat 20.29'da okunacak.

İZMİR YATSI NAMAZI SAAT KAÇTA? (23 MART)

İzmir'de yatsı namazı vakti ise saat 20.49'da.





Yatsı namazı ne zamana kadar kılınabilir?

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar, “imsak” vaktine (tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, 1/159 [957-959]). Yatsı namazı bu süre içinde herhangi bir vakitte kılınabilir. Bununla birlikte bazı âlimler, bütün farz namazlarda olduğu gibi yatsı namazını da vaktinin ilk diliminde kılmanın Hz. Peygamber’in (s.a.s.) tavsiyesi gereğince daha faziletli olduğunu söylemişlerdir. Buna karşılık yine bazı rivâyetlere dayanarak yatsı namazını gecenin biraz ilerleyen diliminde kılmanın daha uygun olduğunu söyleyen âlimler de vardır (İbn Kudâme, el-Muğnî, 1/278).

Şâfiî mezhebine göre yatsı namazının vakti batı ufkundaki kızıllığın kaybolmasıyla başlar, tan yerinin ağarmasına kadar devam eder. Ancak bu mezhebe göre yatsı namazının vakti kendi içinde “faziletli”, “ihtiyârî”, “cevâz” ve “özür” olmak üzere dörde ayrılır. Faziletli vakit, vaktin başında kılınmasıdır. İhtiyarî vakit, gecenin ilk üçte bir vaktidir. Bundan sonra fecre kadarki vakit ise cevaz vaktidir. Bu vakitte yatsı namazını kılmak caiz ise de mekruhtur. Özür vakti ise yatsının cem-i takdim ile kılınacağı akşam namazı vaktidir (Nevevî, el-Mecmû’, 3/31).





Teravih namazının vakti ne zamandır? Yatsı namazını kılmadan önce teravih kılınsa geçerli olur mu?