Geçtiğimiz Perşembe günü Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve otomotiv sektör temsilcilerinden oluşan geniş katılımcı bir heyetle beraber Türkiye’nin “Made in EU” temaslarını takip etmek üzere Berlin’deydim.

Hatırlayacağınız üzere bir süredir çok önemli olduğunu değerlendirdiğim “Made in EU” konusunu gündemde tutmaya çalışıyorum. Zira başta Fransızlar olmak üzere Avrupa Konseyi’nin bazı üyelerinin girişimleri ile Türkiye oyun dışında bırakılmaya çalışılıyor. AB’nin yeni Sanayi Hızlandırma Yasası (IAA) hazırlanırken ilk öneri Gümrük Birliği üyelerinin doğal olarak “Made in EU” kapsamında olacağı yönündeydi. Ancak sonradan işler değişti ve Türkiye’nin kapsam dışında kalmasına yönelik lobi faaliyetleri arttı. Otomotiv sektörü başta olmak üzere AB’ye ihracat yapan tüm sektörlerimizi yakından ilgilendiren bu konu hakkında Ticaret Bakanı Ömer Bolat uzun süredir ciddi mesai yaparak süreci Türkiye lehine neticelendirmeye çalışıyor. Ancak muhataplarımız konuyu teknik alandan çıkarıp arka planda siyasi hesaplaşmaya dönüştürmüş görünüyor.

Özellikle Fransa’nın Türkiye karşıtlığı ağırlıklı olarak Güney Kıbrıs Yönetimi ve Yunanistan’ın sufleleri ile şekillenirken Avrupa Konseyi koridorlarında sürecin çözümü için “Kıbrıs” konusunu telaffuz edenler bile var.

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Esasen konu şu an Fransa ile Almanya arasına sıkışmış durumda. Almanlar “Made with EU” gibi daha kapsayıcı bir politika ile yola çıkmışken Fransızların konvansiyonel otomotiv sektöründe Almanlara 2035 sonrası için esneklik tanımayı vaadetmesiyle işler karışmış görünüyor. Yabancı basına sızan haberlere göre bu durum Almanları büyük oranda Fransızların planına yaklaştırmak için yeterli olmuş. Ancak yine de Almanya’dan farklı sesler de geliyor.

Benim Alman diplomatik kaynaklardan edindiğim bilgiye göre Almanlar söz konusu süreç ile ilgili ikinci bir yol konusunu gündeme getirmek istiyor. Almanya, otomotiv başlığının Sanayi Hızlandırma Yasası’nın ilk sürecinin dışında tutulması ve konuyu 2027 yılı içinde ayrıca bir otomotiv başlığı içinde çözmekten yana. Gelelim Bakan Bolat’ın temaslarına. Bolat’ın günübirlik Berlin programı oldukça yoğun geçti. Bolat ilk olarak Ford Europe temsilcilerini kabul etti. Ford’un kurumsal olarak Türkiye’nin “Made in EU” kapsamında olması gerektiğini belirtiyor. Bir önceki yazımda Ford yetkililerinin açıklamasını sizlere iletmiştim.

Programda ikinci bölüm ise DTİK’in düzenlediği Almanya buluşmasıydı. Burada Bolat, Made in EU sürecinin safahatı ve Türkiye’nin girişimleri hakkında kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Programın bir diğer önemli bölümü de “2. Türk-Alman Otomotiv Zirvesi 2026” oldu. Bu zirve her iki taraftan oldukça yoğun katılımın olduğu en önemli etkinliklerden birisi olarak biliniyor. Hem Türkiye’den hem de Almanya’dan çok sayıda otomotiv sektör yöneticisi zirvede bir araya gelerek işbirliği imkanlarını ele aldılar. Ama ana gündem her zaman olduğu gibi “Made in EU” konusuydu.

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Bana göre Bolat’ın Berlin programının en önemli kısmı ise Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche ile yapılan ikili görüşmeydi. Çünkü Almanya’nın duruşu sürecin ilerlemesinde oldukça belirleyici olacak. Meselenin ağırlıklı olarak Fransa ile Almanya arasında şekillendiği herkes tarafından biliniyor. Ancak Almanların duruşu henüz netleşmiş görünürken Bolat’ın Alman mevkidaşı ile görüşmesinden yansıdığı kadarı ile Almanya Türkiye’nin Avrupa sanayi ve tedarik zincirlerinin ayrılmazn bir parçası olduğunu ve özellikle otomotiv sektöründe yıllar içinde oluşan güçlü üretim ve tedarik ağlarının korunması gerektiği konusundaki duruşunu koruyor.