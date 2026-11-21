Ne zaman kamu yönetiminde tasarruf, bürokrasinin azaltılması ya da yeniden yapılandırılması gündeme gelse birilerinin aklına ilk muhtarlıklar geliyor. Enflasyon yüksek, muhtarlıkları kaldıralım. Bütçe açık veriyor, muhtarlıkları tartışalım. Dijitalleşme ilerliyor, muhtarlıklara ne gerek var diyelim. Yakında cari açığın sorumlusu da muhtarlar ilan edilirse hiç şaşırmayız herhalde. Muhtarlar da haklı olarak soruyor; iyi de arkadaş, bu ülkede işlevini yerine getirmeyen kurum arıyorsak neden hep bizden başlıyorsunuz? Mesela yıllardır iktidara alternatif olmak için siyaset yapan ama vatandaşın gözünde bir türlü alternatif hâline gelemeyen muhalefet partilerini ne yapacağız? Biz en azından ikametgâhı belli bir makamda oturuyoruz, muhalefetin çözüm önerilerinin adresini bul bulabilirsen diyorlar haklı olarak.

ÇARELER İÇİNDE ÇARESİZ KALDIK

Muhtarlıkların işlevini bu kadar tartışırken muhalefetin işlevini sorgulamak haksızlık mı olur? Gelin, muhtarları bir süre rahat bırakalım da araştırmalar ışığında muhalefetin hâl ve gidişatına bakalım. Bakalım vatandaşın derdine derman olma iddiasındaki siyaset, vatandaşın gözünde ne kadar karşılık buluyor?

ASAL Araştırma’nın Kasım 2026 verileri, Türkiye’deki siyasi tablonun muhalefet açısından da ciddi bir sorgulamayı gerektirdiğini gösteriyor. Araştırmaya göre vatandaşların yüzde 57,1’i Türkiye’nin en önemli sorunu olarak ekonomi, enflasyon ve hayat pahalılığını görüyor. Fon krizini ilk sıraya koyanların oranı yüzde 8,8, işsizliği söyleyenlerin oranı ise yüzde 5,2. Ekonominin kendi içindeki sorunlara bakıldığında enflasyon yüzde 30,1 ile ilk sırada. Yatırım fonu ve borsa krizi yüzde 17,5, gıda fiyatlarındaki artış yüzde 12,2 ile onu takip ediyor. Anlayacağınız vatandaş geçinemiyor, geleceğini öngöremiyor, birikimlerinin değerini korumakta zorlanıyor. Vatandaşın ekonomik güvenliği kadar siyasal güveni de aşınıyor. Böylesine ağır bir ekonomik gündemde muhalefet ne yapıyor sizce?

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Başka bir araştırmada, Areda Survey’in Ekim 2026 Sosyometresinde, bu sorunun yanıtı daha da çarpıcı hâle geliyor. Vatandaşların yüzde 59,9’u hükümetin performansını başarısız bulurken muhalefetin performansını başarısız bulanların oranı yüzde 70,5’e ulaşıyor. İktidarın performansından memnun olmayan bir toplumun muhalefetin performansından daha da memnun olmaması, üzerinde düşünülmesi gereken bir siyasi tablo. Çareler içinde çaresiz kaldım, ben bittim, bu çilem bitmedi, usta desek yeridir herhalde.

HİÇBİRİ

ASAL Araştırmanın belki de en çarpıcı sonucu burada karşımıza çıkıyor. “Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?” sorusuna vatandaşların yüzde 36,2’si “Hiçbiri” yanıtını veriyor. AK Parti diyenlerin oranı yüzde 21,4 Yeni Parti diyenlerin oranı yüzde 14. CHP’nin sorunları çözebileceğini düşünenlerin

oranı ise yalnızca yüzde 1,4. Sorun denince saymakla bitmeyen, çözüm denince aklımıza hiç kimsenin gelmediği kasımda aşk ise bambaşka.

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Ekonomik sıkıntılar bu kadar belirginken, vatandaş mevcut koşullardan memnun değilken, muhalefet neden güçlü bir yönetim alternatifi olarak görülmüyor? İktidarın ekonomik performansını eleştirmek neden kendiliğinden muhalefete güven üretmiyor? Çünkü muhalefetin eleştirisi varmış gibi görünüyor ama bu eleştiriyi tamamlayan kapsamlı bir ekonomi programı seçmenin karşısına yeterince güçlü biçimde çıkmıyor. Enflasyon yüksek, muhalefet şikâyetçi. Kiralar artıyor, muhalefet şikâyetçi. Emekli geçinemiyor, muhalefet yine şikâyetçi. İyi de vatandaş zaten bunların hepsini yaşayarak öğreniyor. Sizin göreviniz vatandaşa yaşadığı sıkıntıları tekrar anlatmak mı, yoksa o sıkıntılardan nasıl çıkacağını göstermek mi?

Diyelim ki kuraklığın kavurduğu topraklara gökten ince ince altın rengi bir kar yağdı. Kar taneleri eriyip yalnızca senin bastığın yerde zümrüt bir bahçe yeşertti ve seni iktidar ilan ettiler ey muhalefet. Enflasyonu hangi araçlarla düşüreceksiniz? Gelir dağılımını nasıl düzelteceksiniz? Üretimi, yatırımı ve istihdamı hangi politikalarla artıracaksınız? Kaynağı nereden bulacak, hangi reformu hangi takvimle gerçekleştireceksiniz? Sorunları saymakta mahirsiniz de çözümleri sıralamaya gelince neden sesiniz kısılıyor diye sorarlar benden söylemesi. Açıkçası iktidarın ekonomik performansından memnun olmayan vatandaş, dönüp muhalefete baktığında da geleceğini emanet edebileceği bir yönetim alternatifi yerine koca bir hava boşluğuyla karşılaşıyor.

O arada muhtarlar, “Tamam da kanka, biz ne alaka?” diyor olabilir. Demem o ki mahallesindeki vatandaşın derdini dinleyen, talebini ilgili kuruma ileten muhtarın işlevini tartışıyoruz da milyonlarca seçmenin sorunlarına çözüm üretme iddiasındaki siyasi partilerin işlevini neden aynı ciddiyetle sorgulamıyoruz? Meselemiz muhalefet partilerinin kaldırılması değil, muhalefet boşluğunun kapatılması. Muhtarlıkların kaldırılmasına gerek var mı bilmiyorum ama muhalefetin mevcut hâliyle devam edip edemeyeceğini tartışmanın vakti çoktan gelmiş durumda.

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Bizde deveyi yardan uçuran bir tutam ot değil; yönünü şaşırmış kervandır.