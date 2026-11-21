İki yıl sonra tekrar Halep’teyiz. 8 Aralık Devrimi’nden birkaç gün sonra Siyaseten ekibi olarak gelmiş, Devrim coşkusunu yerinde görmüştük. Halep enkaz içindeydi, Emevi Camii de harap olmuştu.

Şehir o günlere nispetle toparlamış, Emevi Camii ise ayakları üzerinde tekrar doğrulmuş. O muhteşem eser her bir taşıyla etrafına tekrar ışık saçmaya başlamış.

Sabah namazının ardından camiyi şükür, hamd ve hayranlıkla temaşa ederken kulağımıza Türkçe konuşmalar geldi. Selam verdik, tanıştık ve gözlerimizi yaşartan bir hikayeyle karşılaştık.

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Ahmet, savaş çıkınca Türkiye’ye gelmiş. Daha çocuk. Aksaray’a yerleşmişler. Orada bir esnafın yanında çalışmaya başlamış. On yıl sonra, savaş bitince, genç Ahmet Suriye’ye, Halep’e dönmüş. Aksaray’da, mahallede abayı yaktığı Suriyeli ailenin kızı da dönmüş. Gitmiş, istemişler, nişan yapılmış, nihayet sıra düğüne gelmiş. Pazartesi günü yapılacak düğüne Aksaray’daki patronunu ve ailesini de davet etmiş. Onlar da arabaya binmiş, Aksaray’dan Halep’e Ahmet’in düğününe gelmişler. Hem patron hem de Ahmet’in arkadaşı olan patronun oğlu. Ahmet bir yandan düğün heyecanı içinde, bir yandan da ağır misafirlerinin icabetinden mutlu. Gözleri parlıyor. Misafirler ise ağır bir imtihandan geçmenin, o ağır imtihanı, sabrı, tahammülü, kardeşliği şimdi Ahmet’in şehrinde onun düğünüyle taçlandırmanın hazzını ve haklı gururunu yaşıyorlar. Dün zor zamanda Aksaray’da ekmeği paylaşanlar, şimdi Emevi Camii’nde aynı safta namaz kılıyorlar. Ahmet’in düğününde halaya duracaklarına da şüphe yok.

Halep’e, Bülbülzade Vakfı’nın düzenlediği STK’lar buluşması için geldik. Verimli, renkli bir toplantının ardından Vakıf Başkanı Turgay Aldemir, Gençlik Merkezi’ni mutlaka görmemizi istedi. Halep merkezinde, eski bir konağı Yurtdışı Türkler Başkanlığı desteğiyle cıvıl cıvıl bir merkeze dönüştürmüşler. İçerde sınıflar, sınıflarda çocuklar, kadınlar. Kiminde örgü dersi var, kiminde İngilizce, kiminde Türkçe, kiminde resim. Hangi sınıfa girsek mükemmel Türkçe konuşan çocuklar. Ankara, Bursa, Trabzon, Konya, Gaziantep’te doğmuş, Türkçeyi Arapçadan iyi konuşan ve Türkiye deyince gözleri ışıldayan çocuklar.

Aslında bir güzel tevafuk daha İstanbul’da, havalimanında yaşandı: Kadim bir dost, Kalem Vakfı Mütevelli Başkanı Musa Coşkun da Halep’e gidiyormuş. Bize iki yıl içinde yaptıkları projeleri anlattı. Maaratü’n-Numan’da, Raşit Halife Ömer bin Abdülaziz’in savaşta yakılan türbesini onarmış, yanına da bir Külliye inşa etmişler. Şam’da Halid-i Bağdadi Hazretlerinin türbesini ayağa kaldırmışlar. Daha nicesi. Bizi aldı, Şam’a giderken Halife’nin türbesine götürdü ve hem huzuru hem gururu yaşamamıza vesile oldu.

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Şimdi Şam’dayız. Konya STK’lar Platformu’nun, Başkanı Adem Ceylan’ın düzenlediği geleneksel buluşmalarda Suriye’yi, Türkiye’yi, Müslümanları konuşacağız.

Halep’te olduğu gibi Şam’da da her yandan kulağımıza Türkçe konuşmalar geliyor. Türkçe Suriye’de artık ikinci dil. Hiç yabancılık çekmeden, kaybolmadan, sıkıntıya düşmeden bütün Suriye’yi adım adım dolaşmak artık mümkün.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hiç abartısız, Müslümanların son bir asırlık ma’kus talihinde gedik açtı, tarih onun döneminde kırıldı: Bütün ayrıştırma, bölme, fitne çabalarına rağmen Türkiye ile Suriye’yi sınırların flulaştığı iki kardeş devlet haline getirdi. Bunu yaparken Türkiye ve Suriye Kürtlerini de halkanın içine dahil etti. Müslümanları parçalama projesi, tarihin bu zamanında ve bu coğrafyada başarısız oldu.

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Allah nazarlardan saklasın. Elbette durmayacaklar. Elbette bu yakınlaşmayı bir tehdit olarak görecek ve bozmak için çabalayacaklar. İşlerin bu noktaya geleceğini gördükleri için zaten “Türk ırkçılığı” görünümünde Türk, Kürt, Arap, Müslüman ittifakını bozmak için devreye girdiler. Başaramadılar. Başka yöntemler deneyecekler.

Onun içindir ki, muhacire Türkiye’de sahip çıkan Müslümanlar, şimdi zaferden, Devrim’den sonra da Suriye’nin yanındalar. STK’lar, Suriye’de ilmik ilmik dokunmuş kardeşliği muhafaza etmenin mücadelesi içindeler.

Ahmet’in hikayesi kardeşliğimizin özeti. Ahmet’in düğünü yeni bir başlangıcın işareti. Allah kardeşliğimizi daim etsin. Rabbim daha nice Müslüman devleti böyle Türkiye-Suriye gibi birbirine kardeş, yoldaş eylesin. Tekrar yazalım: Bu coğrafyada tek çıkış yolumuz İslam İttifakı, gerisi lafügüzaf