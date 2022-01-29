Yeni Adalet Bakanı kim oldu? Adalet Bakanı değişti mi?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Adalet Bakanı Abdülhamit Gül görevden affını istedi. Haberin ardından "Aladet Bakanı kim oldu? Yeni Adalet Bakanı kim? sorgulamaları merak kazandı.

YENİ ADALET BAKANI KİM OLDU?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Adalet Bakanı Abdülhamit Gül görevden affını istedi. Gül'den boşalan koltuğa Bekir Bozdağ atandı.

ABDULHAMİT GÜL'DEN İSTİFA AÇIKLAMA

Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’a başarılar diliyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’a başarılar diliyorum. REKLAM January 28, 2022

BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğdu.

Babasının adı Mehmet Duran, annesinin adı Nuriye'dir. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Dinler Tarihi Bilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. Daha sonra Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Bir süre kamu görevinde bulunduktan sonra serbest avukat olarak çalıştı. 18 Nisan 1999 seçimlerinde FP’den Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı olan Bozdağ, FP Yozgat İl Yönetimi’ne seçildi ve Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı yaptı. (1999-2001) Bozdağ, AK Parti Yozgat Kurucu İl Yönetimi’nde yer aldı. Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. (2001-2002)

REKLAM

22. 23. 24. ve 26. Dönemlerde Yozgat Milletvekili seçildi. Adalet Komisyonu üyeliği (2002-2007), Ak Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanvekilliği (2007-2011), 61. Hükümette Başbakan Yardımcılığı (2011-2013), 61. Ve 62. Hükümetlerde Adalet Bakanlığı yaptı.(2013-2015). AK Parti Genel Merkezinde değişik illerde İl Teşkilat Koordinatörlüğü, 12.Bölge Teşkilat Koordinatörlüğü, MKYK üyeliği ve Ak Parti Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Bozdağ, evli ve 3 çocuk babasıdır.

24 Haziran 2018 Genel Seçimleri AK Parti 27. Dönem Milletvekili Adayıdır.