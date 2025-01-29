Otoyollarda kullanılacak olan yeni trafik levhası tanıtıldı. “Beyaz Elmas” olarak adlandırılan tabela bakın ne anlama gelecek.

Yeni trafik levhası tanıtıldı

R-33 adı verilen ve yatay çizgiler ve kırmızı üçgen içinde yarım arabayı gösteren yeni tabelanın ne anlama geldiği merak konusu olurken, Avrupa Birliği aday ülkesi konumunda olan Türkiye'nin de uyum yasaları kapsamında ilerleyen yıllarda bu tabelaları kullanıma sokabileceği hatırlatıldı.

Yeni trafik levhasının anlamı ne?

Avrupa’da kullanılmaya başlanan bu yeni trafik işareti, yalnızca zorlu hava koşullarında görüş mesafesinin düştüğü dağ yollarında kullanılacak.

Kırmızı üçgen içindeki yarım araba figürü ve yatay çizgilerle dikkat çeken bu levhalar, sürücülere düşük hızda seyretmeleri gerektiğini ve trafik kurallarına daha fazla özen göstermelerini hatırlatmayı amaçlıyor.

Trafik uzmanları, bu levhaların görüldüğü bölgelerde sürücülerin kısa farlarını veya gündüz farlarını açık tutmalarını öneriyor.

Ayrıca, diğer sürücülerin görüşünü olumsuz etkilemeyecek durumlarda sis farlarının devreye sokulması, güvenli bir sürüş için önemli bir adım olarak vurgulanıyor.

Şu an için Türkiye’yi kapsamayan bu uygulama, Avrupa Birliği standartlarına uyum çerçevesinde ilerleyen yıllarda ülkemizde de gündeme gelebilir. Ancak şu an için Karayolları Trafik Kanunu’nda herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

HENÜZ TÜRKİYE'YE KULLANILMAYACAK

Söz konusu uygulama, henüz Türkiye'yi kapsamadığı için Karayolları Trafik Kanunu'nda ya da yol işaretlerini içeren mevzuatta herhangi bir değişikliğe gidilmeyecek. Buna karşın, Türkiye'nin geçtiğimiz yıllarda trafiği iyileştirmek adına Avrupa'da kullanılan birçok levhayı aynı şekilde uygulamaya alması, bu tür işaretlerin ilerleyen yıllarda ülke sınırlarında da görülebileceğine dair beklentilere neden olmakta.



