Yılın En Başarılı Tercüme Bürosu: Boğaziçi Tercüme

The Green Park Convention Pendik Istanbul'da gerçekleştirilen etkinlikte, birçok farklı sektörden iş insanı ve temsilciler hazır bulundu. İş dünyasının lider kuruluşlarının ödüllere aday gösterildiği törenin sunuculuğunu, Çiğdem Tunç ve Murat Parasayar yaparken; Türk medyasının en büyük kanalları, gazete ve dergileri de geceye sponsor oldular.

Magazin, sanat, siyaset ve iş dünyasından birçok seçkin kişi ve kuruma ödüllerin verildiği etkinlikte, Boğaziçi Tercüme; tercüme sektöründe göstermiş olduğu uzun, deneyimli ve yenilikçi hizmet anlayışı sayesinde ''Yılın En Başarılı Tercüme Bürosu'' ödülünü almaya hak kazandı.

Çiğdem Tunç tarafından takdim edilen “Yılın En Başarılı Tercüme Bürosu” ödülünü Boğaziçi Tercüme adına şirket ortağı Sevgi ŞİRİN kabul etti.

Şirket ortağı Sevgi ŞİRİN, konu ile ilgili değerlendirmesinde, “Şirketimiz yüzde yüz yerli sermayeli Türk şirketi olarak sadece yurtiçinde değil yurtdışında da sürdürülebilir başarı peşinde koşmaktadır. Uluslararası standartlarda kaliteli tercüme hizmeti veren şirketimiz, Yurtiçi ve yurtdışında kişisel ve mesleki donanımlı tam zamanlı ve freelancer yaklaşık 800 çalışanımızla da büyük bir aileyiz. Aralarında Türkiye’nin en büyük holdinglerinin ve uluslararası bir çok kuruluşun yer aldığı geniş müşteri portföyüne hizmet veren şirketimiz sürekli iyileştirme ve geliştirmeye önem vermekte olup, bu konuda toplam kalite yönetim ilkesi olarak “Kaizen” yönetim ilkesini benimsemiştir. Başarımızın arkasında yer alan büyük güç ekip çalışması ve Kaizen felsefesidir.” şeklinde düşüncelerini ifade etmiştir.

Boğaziçi Tercüme Bürosu Hakkında:

1998 yılından bugüne tercüme ve dil hizmetleri alanında profesyonel yaklaşımlar ile gerek yurt içinde ve gerekse de yurt dışında on binlerce müşterisine kaliteli tercüme hizmeti sunan Boğaziçi Tercüme, bugün dünyanın birçok yerinde bulunan kurumsal ve bireysel müşterine başta İngilizce olmak üzere, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça gibi birçok dilde tercüme hizmetleri sunmaktadır. İstanbul Şişli merkezli ofisinde tam zamanlı olarak istihdam edilmekte olan 12 tam zamanlı, 850 freelancer tercüman, 3 proje koordinatörü, 6 yerelleştirme uzmanı, 4 redakte uzmanı, 3 editörü ile tercüme sektöründe Türkiye’nin en iyi markası olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

https://www.bogazicitercume.com.tr/