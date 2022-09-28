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YKS 3. tercihler ne zaman yapılacak?

YKS yerleştirme işlemleri tamamlandı! ÖSYM tarafından YKS ek tercih sonuçları kısa süre önce açıklanmıştı. YKS 2. tercihlerde kayıt hakkı kazanamayan adaylar da beklentilerini 3. tercihlere yöneltti. YKS 3. tercihlerin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, YKS 3. tercihler yapılacak mı, ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
YKS 3. tercih tarihleri: Ek tercih yapılacak mı?
yks

YKS ek tercih ile üniversite kayıtları ve YKS 3. ek tercihin yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. YKS ek tercih sonuçlarının 19 Eylül'de açıklanmasıyla gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) açıklamalarına çevrildi. Ek tercih ile yerleşemeyen kişiler için YKS 3. tercihler ne zaman? 140 puan alanlar YKS 3.tercihleri ne zaman yapacak?

YKS 3. TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 3.tercih tarihleri henüz netlik kazanmadı. 140 barajını geçenlerin ne zaman tercih yapacağı merak edilirken YKS 3. tercih tarihleri açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

YKS 2.TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır.

Tercih işlemleri, 20 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00'da başlayacak, 23 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Yerleştirme sonuçları için tarih verilmedi, sonuçların en geç önümüzdeki hafta içi açıklanması bekleniyor.

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