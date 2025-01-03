YÖKDİL başvuru 2025 süreci başladı. ÖSYM, 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1), başvuru tarihlerini açıkladı. Başvurular 3-9 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak. YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte merak edilenler...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 16 Şubat tarihinde yapılacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) başvuruları başladı.
YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ 2025
Bugün başlayan başvurular 9 Ocak'a kadar devam edecek.
YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.
YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU 2025
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, ilgili sınavın kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor.
YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN 2025?
2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1), 16 Şubat 2025 tarihinde uygulanacaktır.
YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) sınav ücreti 750 TL olarak açıklandı. Geç başvuru gününde ise ödemeler yüzde 50 fazlasıyla yapılacak.
2025 YÖKDİL SINAV TAKVİMİ
2025-YÖKDİL/1 Sınavı, 16 Şubat 2025 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.
2025-YÖKDİL/2 Sınavı, 27 Temmuz 2025 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında
yapılacak.