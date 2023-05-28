13. Cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Mayıs Pazar yurt içinde oy kullanma işlemi sona erdi. Yurt dışı oy verme işlemi 2. tur 20 Mayıs Cumartesi günü 08.00 itibariyle havalimanlarında başlamıştı ve 24 Mayıs'ta sona erdi. Gümrüklerde ise oy verme işlemi saat 17:00'da sonlandı. İkinci tur seçimlerde süre kısa olmasına rağmen 2. tur seçimde rekor katılım oranı sağlandı. YSK gümrüklerdeki oylarla birlikte net verileri henüz açıklamadı. Peki, yurt dışında kaç kişi oy kullandı? YSK Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur yurt dışı oy oranları...

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİMİ YURT DIŞI OY ORANLARI 2023

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs’taki ilk tuda yurt dışı oylarının yüzde 57,47’sini almayı başarmıştı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yayın yasağının kalkmasının ardından yurt dışı ve gümrük kapılarında kullanılan oyların sonucunu yenisafak.com’dan takip edebilirsiniz.

2. TURDA YURT DIŞINDA KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

İlk gün yurt dışı temsilciliklerde 510 bin 926 seçmen oy kullanıldı. İkinci gün sayı 1 milyon 38’e yükseldi. İlk dört günde rakam 1 milyon 733 bin 973’e, son gün olan dün de saat 20.00 itibarıyla 1 milyon 856 bin 968’e ulaştı. Sadece ilk dört günde oy kullanan seçmen sayısı ilk turdakinin toplamını geride bıraktı. Gümrüklerle birlikte toplam oy oranı YSK tarafından ilerleyen saatlerde açıklanacak.

İKİNCİ TURDA BARAJ VAR MI?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda yüzde 50 +1 oy alma zorunluluğu bulunmamaktadır. İkinci tur, ilk turda en çok oy almış iki aday arasında yapılıp geçerli oyların çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilecek. YSK'nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur."

OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Birçok ilde oyların sayım işlemine başlandı.







