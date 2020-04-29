Yurt dışı tanıtımı için Turquality desteği nasıl alınır?

Günümüzde giderek artan rekabet, markaların varlıklarını sürdürebilmeleri için güçlü birer oyuncu olmalarını gerektiriyor. Ülkemizde markalaşma potansiyeli olan yerli mal ve hizmet üreticilerinin güçlenerek uluslararası pazarlarda aktif rol oynayabilmeleri için ise önemli destekler sunuluyor. Bunlardan biri olan Turquality programı, T.C. Ticaret Bakanlığı bünyesinde “Türk malı imajının oluşturulması ve uluslararası alanda yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı” olarak öne çıkıyor. Üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetler dahil pek çok süreci kapsayan Turquality programı, Türkiye’de doğmuş markaların yurt dışı pazarlarda global birer oyuncu olabilmeleri için çeşitli faaliyetlere ilişkin teşvikler sağlıyor.

Yurt dışı tanıtım desteği neleri kapsıyor?

Turquality programı kapsamında destek almaya hak kazanan markaların gelişimlerine yönelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı çalışmalarında, yönetim birimlerine yönelik eğitimler veriliyor. Ayrıca Türk malı imajının oluşturulması ve tutundurulması için yurt dışı iletişim ve tanıtım faaliyetlerinde %50 oranında finansal destek sağlanıyor. Markaların hedefledikleri pazarda söz sahibi olmalarında ve müşterilerine ulaşabilmelerinde kritik önem taşıyan tanıtım faaliyetleri, Ticaret Bakanlığı tarafından da en çok önceliklendirilen harcama kalemi olarak öne çıkıyor.

Yeni pazarlarda tutunmak için iletişim çalışmalarını önceliklendirin!

Söz konusu uluslararası pazarlar olduğunda markaların dünyanın farklı noktalarına ulaşmaları ancak medya aracılığıyla sağlanabiliyor. Markanın hedeflediği ülkede basın tarafından bilinmesi ve basın nezdinde iyi bir imaj yaratması gerekiyor. Nitekim markaların hedef tüketicilere ulaşması ve pazardaki yerlerini kalıcı hale getirmesi, marka adını duyuracak basın ile iyi ilişkiler kurmaktan geçiyor. Sınırların kalktığı dijital dünyada erişimi ve gücü her geçen gün artan online medya, tanıtım faaliyetlerinin başarısında kilit rol oynuyor. Bu kapsamda markaların yurt dışı odaklı tanıtım çalışmalarında öne çıkan en etkili yöntem, markaların dijital dünyada yankı bulmasına öncülük eden ve online PR faaliyetleri olarak adlandırılan iletişim çalışmaları oluyor. Tanıtım desteği kapsamında yararlanılan iletişim çalışmaları, her iki destek programında da sürecin doğru yönetilmesi için ciddi fayda sağlıyor.

Turquality programına kabul edilen markalara B2Press’ten destek

Turquality ve Marka Desteği programlarının markalar açısından başarılı olabilmesinde büyük etkiye sahip olan tanıtım faaliyetleri için destek, Avrupa’niı ilk online PR ajansı B2Press’ten geldi. 30’dan fazla ülkede 11 dilde basın bülteni yazım, dağıtım ve raporlama hizmeti sunan B2Press, Turquality programına kabul edilen markaların tanıtım yolculuğunda profesyonel destek vermeye hazır olduğunu açıkladı. Markaların haber değeri taşıyan içeriklerini online basın bülteni çalışmalarıyla dünyanın pek çok noktasındaki basın mensuplarına ulaştıran online PR ajansı, markanın geniş kitlelere duyurulmasına, online imaj ve itibarının güçlendirilmesine destek sağlıyor. Aylık yüksek bütçelerle çalışan geleneksel PR ajanslarının aksine, kullandığın kadar öde modeliyle çalışan B2Press, dijital platformdaki maliyet avantajlarından faydalanılmasına ve alınacak yurt dışı tanıtım desteklerinin en verimli şekilde kullanılmasına da olanak tanıyor.

Detaylar için support@b2press.com mail adresinden ulaşabilir veya b2pres.com’dan yurtdışı PRPaketlerini inceleyebilirsiniz.

Not : Turquality programı kapsamında yurt dışı marka ve tanıtım desteği alabilirsiniz. %70’e varan oranda teşvik almak için B2Press Online PR Ajansı markalara 30’dan fazla ülkede 11 dilde destek oluyor.