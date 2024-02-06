Naci Görür, Adıyaman'ın Bitlis Zağros Bindirme Kuşağı'nın başlangıcında yer aldığını ve 6 Şubat depremlerinde bu kuşağın stres biriktirdiğini belirtti. Katıldığı bir televizyon kanalıda Doğu Anadolu Fay hattı (DAF) ve Bitlis-Zagros bindirme kuşağına dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür, 25 kentin fay zonu üzerine kurulduğunu belirterek, "Bir anlamda dinamit fıçılarının üzerinde oturuyorlar" diyerek uyardı. Peki Zağros Kuşağı nerede? Zağros Kuşağı hangi illerden geçiyor?

Zağros Kuşağında deprem mi olacak?

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bitlis-Zagros kuşağına dikkat çektiği konuşmasında şunları dile getirdi:

"6 Şubat’ta Doğu Anadolu Fay zonu deprem üretti. Bingöl-Karlıova’dan Hatay’a kadar giden hat. Doğu Anadolu Fayı ve Ölü Deniz Fayı dediğimiz kesimler, büyük ölçüde Doğu Anadolu’nun devamı niteliğinde kırıldılar. Ve orada artık büyük boyutlu bir depremin oluşmayacağı ortada.

Bitlis-Zagros kuşağında hangi iller var?

Çünkü enerjinin büyük bir kısmı boşaltıldı. Artçı depremler olabilir. Fakat Adıyaman’ın özel bir durumu var. Doğu Anadolu Fayı, Adıyaman’a kadar geliyor. Tam Adıyaman yakınlarında Bitlis-Zagros bindirme kuşağıyla kesişiyor. Aslında o da bir tektonik zondur.

Bu DAF, 6 Şubat depremlerini ürettiği zaman bir kısım enerjiyi-muhtemelen yüzde 20 kadarını- bu Bitlis-Zagros bindirme kuşağına transfer etmiş olabilir. Bu demektir ki özellikle Adıyaman-Hakkari arasında yer alan kentlerde Bitlis-Zagros kuşağının harekete geçmesiyle yeni depremler olabilir."

O hatta büyük depremler üretebilecek potansiyeldedir. Adıyaman- Hakkari arasında Arap platformu üzerinde yani Bitlis, Urfa, Diyarbakır, Cizre, Nusaybin, Batman vs. gibi kentlerde depremler olursa benim için büyük bir sürpriz olmaz. Boyutu ve zamanını bilemiyorum."







