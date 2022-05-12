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Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı ne zaman? 2022 ZTK final tarihi

Taraftarın merakla beklediği Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı ne zaman? Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-1 kazandığı maçın rövanşında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak finale yükseldi ve finalde Yukatel Kayserispor'un rakibi oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı ne zaman? İşte 2022 ZTK final tarihi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ziraat Türkiye Kupasında final maçı ne zaman? 2022 ZTK final tarihi
​Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı ne zaman?

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kaldı. Sivasspor finalde Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak. İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan final maçı ise taraftarlar tarafından merak ediliyor. İşte, 2022 ZTK final tarihi ve bütün detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı ne zaman?

  • Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kaldı. Sivasspor finalde Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak. İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Final maçının tarihi merak konusu oldu. İşte, 2022 ZTK final tarihi...
  • 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 ve 11 Mayıs tarihlerinde oynanan yarı final ikinci maçları sonucunda Trabzonspor'u eleyen Yukatel Kayserispor ile Aytemiz Alanyaspor'u eleyen Demir Grup Sivasspor finalde eşleşti.
  • Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali, 26 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'te İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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