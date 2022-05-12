Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı ne zaman? 2022 ZTK final tarihi Taraftarın merakla beklediği Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı ne zaman? Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-1 kazandığı maçın rövanşında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak finale yükseldi ve finalde Yukatel Kayserispor'un rakibi oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı ne zaman? İşte 2022 ZTK final tarihi...

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