|
1. nesil iPhone özellikleri neler? Kaç yılında piyasaya çıktı?
Amerikan teknoloji şirketi Apple'ın LCG Müzayede sitesi tarafından satışa sunulan ilk nesil iPhone, gerçek fiyatının 100 kat üzerinde alıcı buldu.
3,5 inç dokunmatik ekran
320 x 480 piksel çözünürlük
11,6 mm kalınlık
2 MP arka kamera (Ön kamera yok, video çekemiyor)
2G desteği 4, 8 ve 16 GB depolama alanı seçenekleri
iPhone OS işletim sistemi (Kendisini sonradan iOS olarak tanıdık)
1400 mAh batarya
412 MHz tek çekirdekli ARM 11 işlemci, PowerVR MBX grafik işlemci