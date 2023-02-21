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İlk nesil iPhone, açık artırmada 63 bin dolara alıcı buldu

Amerikan teknoloji şirketi Apple'ın ilk nesil akıllı telefonu iPhone, çevrim içi yapılan açık artırmada 63 bin dolara (yaklaşık 1 milyon 190 bin Türk lirası) satıldı. Yaklaşık bir ay önce 2 bin 500 dolarlık (yaklaşık 47 bin 170 Türk lirası) bir teklifle başlayan açık artırmaya, kutusu açılmayan iPhone'u satın almak için toplam 27 kişi katıldı. LCG Müzayede'nin kurucusu Mark Montero, 10 alıcının son ana kadar çekiştiği açık artırmada, yeni nesil iPhone'u 63 bin dolara ABD'den bir kişinin aldığını söyledi. Peki 1. nesil iPhone özellikleri neler? Kaç yılında piyasaya çıktı? Fiyatı ne kadardı? İşte soruların cevapları.

11:23 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
1. nesil iPhone özellikleri neler? Kaç yılında piyasaya çıktı?

1. nesil iPhone özellikleri neler? Kaç yılında piyasaya çıktı?

Amerikan teknoloji şirketi Apple'ın LCG Müzayede sitesi tarafından satışa sunulan ilk nesil iPhone, gerçek fiyatının 100 kat üzerinde alıcı buldu.

1. NESİL İPHONE ÖZELLİKLERİ NELER? KAÇ YILINDA PİYASAYA ÇIKTI? FİYATI NE KADARDI?

Orijinal fiyatı
599 dolar (yaklaşık 11 bin 300 Türk lirası)
olan ilk nesil iPhone, 3,5 inç (8,89 cm) ekran, 2 megapiksel kamera, 4 veya 8 GB hafıza ve internet özellikleriyle 2007'de piyasaya sunulmuştu.

1. NESİL İPHONE DONANIM ÖZELLİKLERİ

3,5 inç dokunmatik ekran

320 x 480 piksel çözünürlük

11,6 mm kalınlık

2 MP arka kamera (Ön kamera yok, video çekemiyor)

2G desteği 4, 8 ve 16 GB depolama alanı seçenekleri

iPhone OS işletim sistemi (Kendisini sonradan iOS olarak tanıdık)

1400 mAh batarya

412 MHz tek çekirdekli ARM 11 işlemci, PowerVR MBX grafik işlemci





#iPhone
#1. nesil
#Apple
#LCG
#dolar
#TL
#ABD
2 saat önce
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İlk nesil iPhone, açık artırmada 63 bin dolara alıcı buldu
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