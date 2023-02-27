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Deprem yardımı ödemeleri başladı mı? E-devlet yardım sorgulama

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, ülkemizi derinden sarstı. Depremzedelerin yaralarının sarılması için tüm imkanlar sağlanırken, AFAD, 10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemelerinin başladığını duyurdu. Başvuruda bulunan vatandaşlarımız, ödemelerinin yatıp yatmadığını, nereden öğrenilebileceğini sorguluyor. 10 bin TL deprem yardımı nereden, nasıl alınır?

17:15 . 27/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Deprem yardımı ödemesi

Deprem yardımı ödemesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kahramanmaraş merkez üslü depremden etkilenen vatandaşlara verilecek maddi yardımları açıkladı. Buna göre depremden zarar gören her aileye 10 bin, taşınanlara 15 bin TL yardım yapılacak. Depremde yakınlarını kaybedenlere ise 100 bin TL nakdi yardımda bulunulacak.

10 BİN TL DEPREM YARDIMI KİMLERE VERİLECEK, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

10 bin TL deprem yardımı için başvuru şartı yer almıyor. Hasar tespiti sonrasında hesaplara 10 bin TL yatırılacak. 10 bin TL deprem yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı. 10 bin TL deprem yardımı, konutlar yıkık, acil yıkılacak, ağır-orta veya az hasarlı olarak tespit edilen afetzedelere verilecek.

10 BİN TL DEPREM YARDIMI SONUCU NASIL SORGULANIR?

10 bin TL deprem yardımı banka hesabına yatırılırsa SMS ile bilgilendirme sağlanacak. 10 bin TL deprem yardımı sorgulamasını e-Devlet “Hane Başı Destek Ödeme Sonucu Sorgulama” sayfasından yapılabiliyor.

10 BİN TL DEPREM YARDIMI HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

10 bin TL deprem yardımı Ziraat Bankaları şubelerinden gerçekleştiriliyor. Ziraat Bankası'nda hesapları olmayanlar ise TC kimlik numaralarına ödemeler gerçekleştirilecek.



#10 bin tl
#deprem yardımı
#edevlet
#10 bin tl deprem yardımı
1 saat önce
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Deprem yardımı ödemeleri başladı mı? E-devlet yardım sorgulama
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