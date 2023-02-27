Deprem yardımı ödemesi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kahramanmaraş merkez üslü depremden etkilenen vatandaşlara verilecek maddi yardımları açıkladı. Buna göre depremden zarar gören her aileye 10 bin, taşınanlara 15 bin TL yardım yapılacak. Depremde yakınlarını kaybedenlere ise 100 bin TL nakdi yardımda bulunulacak.
10 BİN TL DEPREM YARDIMI KİMLERE VERİLECEK, BAŞVURU NASIL YAPILIR?
10 bin TL deprem yardımı için başvuru şartı yer almıyor. Hasar tespiti sonrasında hesaplara 10 bin TL yatırılacak. 10 bin TL deprem yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı. 10 bin TL deprem yardımı, konutlar yıkık, acil yıkılacak, ağır-orta veya az hasarlı olarak tespit edilen afetzedelere verilecek.
10 BİN TL DEPREM YARDIMI SONUCU NASIL SORGULANIR?
10 bin TL deprem yardımı banka hesabına yatırılırsa SMS ile bilgilendirme sağlanacak. 10 bin TL deprem yardımı sorgulamasını e-Devlet “Hane Başı Destek Ödeme Sonucu Sorgulama” sayfasından yapılabiliyor.
10 BİN TL DEPREM YARDIMI HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?
10 bin TL deprem yardımı Ziraat Bankaları şubelerinden gerçekleştiriliyor. Ziraat Bankası'nda hesapları olmayanlar ise TC kimlik numaralarına ödemeler gerçekleştirilecek.