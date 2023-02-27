Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinde yakınlarını kaybeden çocuklar için koruyucu aile olma talebinde bulunan vatandaşlar oldu. Böylece depremzede çocuklar için koruyucu aile nasıl olunur ve başvuru süreci nasıl ilerler soruları da gündeme taşındı. Sizin için bilgileri kısaca derledik.