15 bin sözleşmeli öğretmen atamalarında kontenjan ve branş dağılımları yayımlandı: 50 taban puan ile öğretmenlik branşları

15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı yapıldı. Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.

Alanlar itibarıyla ülke geneli doluluk oranı dikkate alınarak alan kontenjanları belirlendi. Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Sözleşmeli öğretmenliğe başvuru duyurusu ve atama yapılacak alanlar ile kontenjan listesi için tıklayınız .





ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ





Sıra No Alan Adı Kontenjan

1 Adalet 1

2 Aile ve Tüketici Hizmetleri 1

3 Almanca 23

4 Arapça 51

5 Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 3

6 Beden Eğitimi 190

7 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 64

8 Bilişim Teknolojileri 95

9 Biyoloji 27

10 Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 3

11 Coğrafya 32

12 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 5

13 Denizcilik / Gemi Makineleri 6

14 Denizcilik / Gemi Yönetimi 8

15 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 1.802

16 El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları 19

17 El Sanatları Teknolojisi / Nakış 1

18 Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik 14

19 Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik 11

20 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 22

21 Farsça 1

22 Felsefe 41

23 Fen Bilimleri 267

24 Fizik 61

25 Gemi Yapımı / Yat İnşa 1

26 Gıda Teknolojisi 5

27 Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri 45

28 Görsel Sanatlar 175

29 Grafik ve Fotoğraf / Grafik 12

30 Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro 1

31 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 6

32 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 8

33 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 3

34 İlköğretim Matematik 162

35 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 47

36 İngilizce 757

37 İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon 1

38 İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım 2

39 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 6

40 Kimya / Kimya Teknolojisi 49

41 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat 13

42 Kuyumculuk Teknolojisi 13

43 Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model 1

44 Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı 1

45 Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp 29

46 Matbaa / Matbaa Teknolojisi 1

47 Matematik 117

48 Metal Teknolojisi 20

49 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 18

50 Motorlu Araçlar Teknolojisi 51

51 Muhasebe ve Finansman 1

52 Müzik 180

53 Okul Öncesi 1.321

54 Özel Eğitim 3.087

55 Pazarlama ve Perakende 7

56 Plastik Teknolojisi 1

57 Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik 1

58 Rehberlik 377

59 Rusça 9

60 Sağlık / Sağlık Hizmetleri 58

61 Sağlık Bilgisi 15

62 Seramik ve Cam Teknolojisi 2

63 Sınıf Öğretmenliği 4.378

64 Sosyal Bilgiler 387

65 Tarım Teknolojileri / Tarım 1

66 Tarih 28

67 Teknoloji ve Tasarım 41

68 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 14

69 Tiyatro 2

70 Türk Dili ve Edebiyatı 29

71 Türkçe 623

72 Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik 3

73 Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) 5

74 Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) 1

75 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 18

76 Yiyecek İçecek Hizmetleri 119

✅ GENEL TOPLAM: 15.000 kontenjan

🔹 Taban Puan: Tüm alanlar için en az 50 puan

🔹 (*) Not: Beden Eğitimi alanına ayrılan 190 kontenjanın 19’u millî sporcular için ayrılmıştır.





ATAMA DUYURUSU





Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuruların 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacağını bildirdi.





MEB'ten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, öğretmen ataması için 10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere 25 bin kadro ihdası yapıldığı müjdesi verdiği hatırlatıldı.





Bu kapsamda, 2024 KPSS puanı doğrultusunda istihdam edilecek 15 bin öğretmen adayı için ön başvuruların alınıp puan sıralamasına göre alan kontenjanlarının üç katı adayın sözlü sınava çağrılacağı, sonrasında KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50'sinin alınmasıyla oluşacak atamaya esas puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:





"Bu doğrultuda 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, alanlar itibarıyla kontenjan dağılımı ve başvuruya ilişkin diğer detayların yer alacağı duyuru, 18 Nisan 2025'te ilan edilecek olup başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Süreç sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir.





Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Geleceğimizi inşa edecek nesillerin yetiştirilmesinde görev almak üzere eğitim ailemize yeni katılacak öğretmenlerimizin atanma işlemlerinin her aşamasındaki tüm çalışmalar, mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütülecektir. "





BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

3. Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı’na göre atama yapılacak alana uygun olmak,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10, KPSSP120, KPSSP121) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu’nun 25’inci maddesinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

9. Bakanlığımıza 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmesi feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak,

10. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilenler bakımından Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları’nın ek 1'inci maddesinde sayılan istisnalar hariç olmak üzere başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak,