15 bin sözleşmeli öğretmen atamalarında kontenjan ve branş dağılımları yayımlandı: 50 taban puan ile öğretmenlik branşları

Son dakika öğretmen atamalarında başvuru kılavuzu yayımlandı. Adayların merakla beklediği 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kontenjan ve branş dağılımları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kapsamında yapılacak olan sözleşmeli öğretmen atamasında başvurular 21 Nisan'da başlayacak. 2024 KPSS puanı doğrultusunda istihdam edilecek olan 15 bin sözleşmeli öğretmen adayı için başvurular 5 Mayıs 2025 tarihine kadar E-devlet üzerinden yapılabilecek. 50 taban puan ile öğretmen olunabilecek branşların tam listesi sorgulamalar arasında yer aldı. Peki kontenjan dağılımları nasıl oldu? Hangi branşlarda atama yapılacak? İşte 2025 yılı 15 bin öğretmen atamasına ilişkin MEB'in yayınladığı kılavuz ve kontenjan ile branş bilgileri.
15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı yapıldı. Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.
ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ
Sıra No Alan Adı Kontenjan
1 Adalet 1
2 Aile ve Tüketici Hizmetleri 1
3 Almanca 23
4 Arapça 51
5 Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 3
6 Beden Eğitimi 190
7 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 64
8 Bilişim Teknolojileri 95
9 Biyoloji 27
10 Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 3
11 Coğrafya 32
12 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 5
13 Denizcilik / Gemi Makineleri 6
14 Denizcilik / Gemi Yönetimi 8
15 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 1.802
16 El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları 19
17 El Sanatları Teknolojisi / Nakış 1
18 Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik 14
19 Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik 11
20 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 22
21 Farsça 1
22 Felsefe 41
23 Fen Bilimleri 267
24 Fizik 61
25 Gemi Yapımı / Yat İnşa 1
26 Gıda Teknolojisi 5
27 Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri 45
28 Görsel Sanatlar 175
29 Grafik ve Fotoğraf / Grafik 12
30 Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro 1
31 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 6
32 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 8
33 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 3
34 İlköğretim Matematik 162
35 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 47
36 İngilizce 757
37 İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon 1
38 İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım 2
39 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 6
40 Kimya / Kimya Teknolojisi 49
41 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat 13
42 Kuyumculuk Teknolojisi 13
43 Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model 1
44 Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı 1
45 Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp 29
46 Matbaa / Matbaa Teknolojisi 1
47 Matematik 117
48 Metal Teknolojisi 20
49 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 18
50 Motorlu Araçlar Teknolojisi 51
51 Muhasebe ve Finansman 1
52 Müzik 180
53 Okul Öncesi 1.321
54 Özel Eğitim 3.087
55 Pazarlama ve Perakende 7
56 Plastik Teknolojisi 1
57 Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik 1
58 Rehberlik 377
59 Rusça 9
60 Sağlık / Sağlık Hizmetleri 58
61 Sağlık Bilgisi 15
62 Seramik ve Cam Teknolojisi 2
63 Sınıf Öğretmenliği 4.378
64 Sosyal Bilgiler 387
65 Tarım Teknolojileri / Tarım 1
66 Tarih 28
67 Teknoloji ve Tasarım 41
68 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 14
69 Tiyatro 2
70 Türk Dili ve Edebiyatı 29
71 Türkçe 623
72 Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik 3
73 Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) 5
74 Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) 1
75 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 18
76 Yiyecek İçecek Hizmetleri 119
ATAMA DUYURUSU
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuruların 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacağını bildirdi.
MEB'ten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, öğretmen ataması için 10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere 25 bin kadro ihdası yapıldığı müjdesi verdiği hatırlatıldı.
Bu kapsamda, 2024 KPSS puanı doğrultusunda istihdam edilecek 15 bin öğretmen adayı için ön başvuruların alınıp puan sıralamasına göre alan kontenjanlarının üç katı adayın sözlü sınava çağrılacağı, sonrasında KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50'sinin alınmasıyla oluşacak atamaya esas puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu doğrultuda 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, alanlar itibarıyla kontenjan dağılımı ve başvuruya ilişkin diğer detayların yer alacağı duyuru, 18 Nisan 2025'te ilan edilecek olup başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Süreç sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Geleceğimizi inşa edecek nesillerin yetiştirilmesinde görev almak üzere eğitim ailemize yeni katılacak öğretmenlerimizin atanma işlemlerinin her aşamasındaki tüm çalışmalar, mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütülecektir. "
BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3. Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı’na göre atama yapılacak alana uygun olmak,
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10, KPSSP120, KPSSP121) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
8. 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu’nun 25’inci maddesinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
9. Bakanlığımıza 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmesi feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak,
10. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilenler bakımından Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları’nın ek 1'inci maddesinde sayılan istisnalar hariç olmak üzere başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak,
11. Hâlen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak şartları aranacaktır.