Okullarda 15 tatil ne zaman? 2022 yarı yıl tatili tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre okullarda 15 tatil/ yarı yıl tatilinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Bu sene 15 tatil ne zaman, sömestr ayın kaçında? 2021 sömestr tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, bu yıl 15 tatil kaç gün sürecek?
15 TATİL NE ZAMAN?
Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
2. DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak.