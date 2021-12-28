Okullarda 15 tatil ne zaman? 2022 yarı yıl tatili tarihi MEB yarı yıl tatili tarihi sorgulanıyor. Okullarda yarı yıl tatili ne zaman yapılacağı merak kazandı. Ynei yıla kısa süre kala eğitimciler ve öğrenciler 15 tatilin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? Okullarda yarı yıl tatili ne zaman? İşte yanıtı..

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