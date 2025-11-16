Milyoner
1904'te doğmuş hangi ressam, hayatının son yıllarında boş sayfalara imzasını atıp satarak para kazanmıştır? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan ve değeri 300 bin TL olan sorunun doğru yanıtı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte sorunun doğru cevabı.
Soru: 1904'te doğmuş hangi ressam, hayatının son yıllarında boş sayfalara imzasını atıp satarak para kazanmıştır?
Cevap: C: Salvador Dali
A: Vincent van Gogh
B: Pablo Picasso
C: Salvador Dali
D: Calude Monet
