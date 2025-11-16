Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
1904'te doğmuş hangi ressam, hayatının son yıllarında boş sayfalara imzasını atıp satarak para kazanmıştır?

1904'te doğmuş hangi ressam, hayatının son yıllarında boş sayfalara imzasını atıp satarak para kazanmıştır?

22:3416/11/2025, Pazar
G: 16/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Milyoner
Milyoner

1904'te doğmuş hangi ressam, hayatının son yıllarında boş sayfalara imzasını atıp satarak para kazanmıştır? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan ve değeri 300 bin TL olan sorunun doğru yanıtı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte sorunun doğru cevabı.

Soru: 1904'te doğmuş hangi ressam, hayatının son yıllarında boş sayfalara imzasını atıp satarak para kazanmıştır?

Cevap: C: Salvador Dali

A: Vincent van Gogh

B: Pablo Picasso

C: Salvador Dali

D: Calude Monet

#Kim Milyoner Olmak İster
#Milyoner sorusu
#pablo picasso
#salvador dali
#claude monet
#vincent van gogh
#resim satışı
#para kazanma
#ressam
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
FED yılın son faiz kararını ne zaman açıklayacak? Faiz indirimi gelecek mi? Piyasalarda beklenti yön değiştirdi