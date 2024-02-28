1999-2008 arası sigortalılar dikkat! Kademeli emeklilik çıkacak mı? sorusu netliğe kavuştu!

Kısmi emeklilik avantajlarından yararlanma imkanı sağlayan kademeli emeklilik, EYT düzenlemesiyle gündeme geldi. Özellikle torba yasa çalışmaları ile beraber kademeli emeklilik torba yasada var mı? sorusu öne çıkan konulardan oldu. Konuyla ilgili Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan önemli açıklamada bulundu.
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise staj sigortası ve kademeli emeklilik hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi. Işıkhan, bu konularda şu anda herhangi bir çalışmanın olmadığını söyledi: “Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok.”
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişmektedir.
Kademeli emeklilik hakkında tam detaylar, resmi çalışmaların hayata geçmesiyle belirlenir.