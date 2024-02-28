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1999-2008 arası sigortalılar dikkat! Kademeli emeklilik çıkacak mı? sorusu netliğe kavuştu!

2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) girişi olup EYT düzenlemesini kaçıran SSK ve Bağ-Kur’lu milyonlarca çalışanın gözü kademeli emeklilikteydi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan milyonlarca çalışanın merakla beklediği staj sigortası ve kademeli emeklilik hakkında yeni açıklama geldi. Kademeli emeklilik çıkacak mı? İşte bu sorunun yanıtı...

11:54 - 28/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Kademeli emeklilik
Kademeli emeklilik

Kısmi emeklilik avantajlarından yararlanma imkanı sağlayan kademeli emeklilik, EYT düzenlemesiyle gündeme geldi. Özellikle torba yasa çalışmaları ile beraber kademeli emeklilik torba yasada var mı? sorusu öne çıkan konulardan oldu. Konuyla ilgili Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan önemli açıklamada bulundu.

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise staj sigortası ve kademeli emeklilik hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi. Işıkhan, bu konularda şu anda herhangi bir çalışmanın olmadığını söyledi: “Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok.”

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişmektedir.

Kademeli emeklilik hakkında tam detaylar, resmi çalışmaların hayata geçmesiyle belirlenir.


1996-1998-2002 sigorta girişi olanlara kısmi emeklilik tablosu çıktı! 10-15 yıllık primle...
1996-1998-2002 sigorta girişi olanlara kısmi emeklilik tablosu çıktı! 10-15 yıllık primle...

Emekli olabilmek için yaş şartı, sigortalılık ve prim gün sayısı önemli kriterler arasında yer alıyor. Emeklilik için belirli bir süre boyunca sigortalı olarak çalışmış olmak da ikinci temel şart olarak öne çıkıyor. Ayrıca, emeklilik için belirli bir prim günü şartının yerine getirilmesi gerekiyor ve bu kriter emeklilik türüne bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Her bir şartın yerine getirilmesi, kişinin emekli aylığı almaya hak kazanabilmesi için önemlidir. EYT düzenlemesi sonrasında kapsam dışında kalanlar kısmi emeklilik şartları için araştırmalarını sürdürüyor. Peki kısmi emeklilik şartları nelerdir, kimler yararlanabilir?


#emeklilik
#kademeli emeklilik
#Vedat Işıkhan
23 dakika önce
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