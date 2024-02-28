1999-2008 arası sigortalılar dikkat! Kademeli emeklilik çıkacak mı? sorusu netliğe kavuştu!

Emekli olabilmek için yaş şartı, sigortalılık ve prim gün sayısı önemli kriterler arasında yer alıyor. Emeklilik için belirli bir süre boyunca sigortalı olarak çalışmış olmak da ikinci temel şart olarak öne çıkıyor. Ayrıca, emeklilik için belirli bir prim günü şartının yerine getirilmesi gerekiyor ve bu kriter emeklilik türüne bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Her bir şartın yerine getirilmesi, kişinin emekli aylığı almaya hak kazanabilmesi için önemlidir. EYT düzenlemesi sonrasında kapsam dışında kalanlar kısmi emeklilik şartları için araştırmalarını sürdürüyor. Peki kısmi emeklilik şartları nelerdir, kimler yararlanabilir?