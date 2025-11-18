2. ARA TATİL TAKVİMİ: 2. ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Bu yılın ilk ara tatili sona ererken, öğrenciler ve veliler ikinci dönem ara tatil takvimini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 çalışma takvimine göre Mart ayındaki ara tatilin hangi tarihler arasında yapılacağı araştırılıyor. Peki ikinci ara tatil ne zaman başlıyor?