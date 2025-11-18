2. ARA TATİL TAKVİMİ: 2. ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili sona ererken gözler ikinci ara tatile çevrildi. Peki 2026 Mart ara tatili hangi günlerde yapılacak? İşte MEB takvimine göre ikinci ara tatil tarihleri…
Bu yılın ilk ara tatili sona ererken, öğrenciler ve veliler ikinci dönem ara tatil takvimini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 çalışma takvimine göre Mart ayındaki ara tatilin hangi tarihler arasında yapılacağı araştırılıyor. Peki ikinci ara tatil ne zaman başlıyor?
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci ara tatil 16 Mart 2026 Pazartesi başlayacak, 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.
ÖNCESİNDE 15 TATİL OLACAK
Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.