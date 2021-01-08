2021 Beyaz Eşya Modelleri

Gelişmiş teknolojilerle, renk ve model farkı sunarak, yiyeceklerinizi sağlıklı tutacak, evinizi ısıtacak ve bulaşıklarınızı yıkayacak modern teknolojiler bir araya gelmiştir. Konforla ekonomik fiyatlar ve taksit seçenekleriyle tanışabilirsiniz.

2021 Buzdolabı Modelleri

2021 yılında son model seçenekleri bir araya getirerek, renk ve performans farkıyla herkesin evine layık beyaz eşyalar, mutfağınız için ideal seçenekler olabilecektir. Toplam brüt hacim açısından minimalize edilmiş, ancak iç hacmi yükseltilmiş modeller, evinizin bütün yiyecek stoku için yeterli olacaktır. Buzdolabı modelleri hızlı dondurma seçenekleri, soğutma sistemi statik olan modeller, çağdaş teknolojilerin sunduğu avantajlarla bir araya gelerek sevdiğiniz modelleri sizlerle buluşturacaktır.

Düşük enerji harcayarak tasarruflu bir kullanım sunacaktır.

· Yıllık 25 derece enerji sarfiyatına sahip modellere yer verilir.

· İki kapılı ve tek kapılı modeller.

· Açık kapı alarm sistemleri

· Ses seviyesi minimum seviyededir.

· Enerji sınıfı A+ olarak dizayn edilmiştir.

· İçi raflı ve kolay düzenlenebilir kapak bölmesi bulunan modeller sunulur.

2021 Bulaşık Makinesi Modelleri

Bulaşıklarınızı elde yıkadığınız zaman % 50 daha fazla su harcadığınızı biliyor muydunuz? Enerji tasarrufuyla A+ sınıfı, düşük enerji harcayarak onlarca bardak ve tabağın yıkanmasında yardımcı olacaktır. Evinizin ve yaşam alanınızın konforunu destekleyici ürünler, taksit seçenekleri ve 2021 yılının en yeni modelleriyle bir araya gelmiştir. Bulaşıklarınızın yağdan kirden ve kalıntılardan arınmasını sağlayacak dünya markası modeller, bulaşık makinesi alanında devrim niteliği taşır.

Sanayi tipi bulaşık makinesi; sanayi tipi modeller, sadece bardak veya sadece tabak yıkamak üzerine dizayn edilmiştir. Durulama ve kurutma kapasitesi yüksek olan modeller, büyük restoran ve yemek işletmelerine sahip alanlar için dizayn edilir. Ev tipi modellerden ayrı olarak daha fazla enerji harcar ve fonksiyonel olarak tek tip bulaşık yıkama kapasitesi sunar.

2021 Çamaşır Makinesi

Çamaşırlarınızın yıpranmadan düşük enerji harcayarak yıkanmasını hayal ediyor olabilirsiniz. Bu hizmeti eski model çamaşır makinenizde almanız artık imkansız. Sessiz ve düşük enerji harcayarak A+ katkısıyla çamaşırların birçok yönde yıkanabilmesini sağlamaktadır. Yünlü çamaşırlar, perdeler ve kumaş seçeneklerinde menü ve motor çalışma hacmi genişletilmiş, çamaşırların profesyonel bir destekle çalışabileceği modellere yer verilmiştir.

· 5 Kilo ve 10 kilo çamaşır alma hacmine sahip modeller

· A+ enerji tasarrufu

· Geniş yıkama türü menüsü ( yün, perde, bebek kıyafetleri, kumaş modelleri)

· Sessiz çalışma kapasitesi

Uzun ömürlü seçenekler;

Modern teknolojinin sağladığı bütün avantajlardan yararlanmanız sağlanırken, dünya markası çamaşır makinesi modelleriyle bir araya gelerek, evinizin konforunu artıracak seçenekleri yaşam alanınıza kazandırabilirsiniz. Taksitli modeller, modern teknoloji seçenekleri ve uygun fiyatlarla sunulurken, göz alıcı renklerle dizayn edilmiştir. Evimize yakışacak, yaşamınızı kolaylaştıracaktır.

2021 Kombi Modelleri

Sıcak suyunuz hazır! Yoğuşmalı kombimodelleriyle evinizin teknolojiyle bir araya gelerek, dünya markası ürünlerle dijital kapasiteden de yararlanmasını sağlayacaktır. Akıllı kombi modelleriyle, evinizin ısı değerine göre kendini ayarlayan seçenekler 24.000 kcal/h ile 30.000 kcal/h modelleri olarak ayarlanmıştır. Geniş su kapasitesi ve modern kullanım avantajlarıyla sıcak suda ve ısı değerinde yüksek verimlilik sağlar.

50 L, 30 L ve 20 L su kapasitesine sahip modeller, modern dizaynları ve özel teknolojik verimlilikleriyle yaşam alanınızı sıcaklık ve samimiyetle buluşturacaktır. Doğalgaz ve elektrik sistemleriyle çalışmakta olan modeller, 2021 yılının en favori ürünleri arasında yer almakta, uygun fiyatlar ve taksit seçenekleriyle sunularak, yaşamınıza değer katarak sıcaklığını sunmaktadır.

2021 Klima Modelleri

A++ Enerji tasarrufuyla evinizin soğuk ve sıcak ısını üst düzey teknolojiyle karşılayacak olan klimamodelleri, duvara monte ve ayaklı modeller olarak konforla buluşmanızı sağlar. Düşük enerji harcayan modeller, bakımı ve servis seçenekleriyle birlikte garanti kapsamında da hizmet almanızı sağlayacaktır. Dünya markaları ve Türkiye’nin yerel servis sağlayıcılarıyla her zaman yanınızda olacak, size özel seçenekler sunarak tasarruflu hizmetlerden yararlanmanızı sağlayacaktır.

Servis güvencesi ve taksit seçenekleriyle bir araya gelerek duvar tipi ve ayaklı modeller, kombi ve klima servis hizmetleriyle yaşam alanınıza, iş yerinize ve ofisinize monte edilecektir. Üst düzey 2021 modeller olarak, konforlu yaşam ve ısı teknolojisinden yararlanmak için uygun fiyatları değerlendirebilirsiniz.

2021 Fırın Modelleri

Lezzetli hamur işleri için ankastre kapaklı fırın ve döner sistem fırın modelleriyle, midi fırın seçenekleri evinize göre olabilir. Uygun fiyatlarla, düşük enerji harcayan modeller iç aksesuarları ve yedek parçalarıyla birlikte sunulurken, ısı ayarlarında da fan teknolojisi kullanılmaktadır. Güvenli kullanım alanınızı sağlayacak, yemekleriniz ve hamur işleriniz için üst düzey seçenekler sunacaktır.

Midi modeller, geniş iç hacmi olan seçenekler aynı zamanda termostatlı seçeneklerle birlikte, ankestre setler de tam size göre olabilir. Çağdaş teknolojilerle, düşük enerji harcayan aynı zamanda modern teknolojilerle yaşamınızı buluşturan taksitli modelleri, kullanım alanınıza göre seçebilirsiniz. Ödeme kolaylığı ve garanti süreciyle bir araya gelecektir.

2021 Elektrikli Süpürge Modelleri

Yüksek emiş gücüyle sessiz modeller torbalı ve torbasız seçeneklerle bir araya gelmiştir. Şık tasarımları ve özel tutuş konforuyla ev tipi ve el tipi seçenekler sunar. Düşük enerji harcayan modeller, yüksek emiş gücüne sahip, özel tasarımlarıyla geniş alanları temizler, büyük tanelerin çekiminde % 100 temizlik sağlar. Toz torbasız, torbalı ve su ile çalışan modellere de yer verilmiştir.

Toz torbası ile dünya markalarının ve yerel markaların kullandığı torba seçenekleri aynı zamanda emici başlık ve yedek parça seçenekleriyle sunulmaktadır. Yaşam alanınızı temizleyecek süpürge modelleri, 2021 yılının en çok tercih edilen seçenekler olarak, uygun fiyat ve ödeme işlemleriyle sunulacaktır.

Taksitli Beyaz Eşya Seçenekleri

Taksitli beyaz eşyalarla, evinizin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz. Türkiye’nin en geniş ve en iyi markalarını bir araya getirerek, kolay ödeme seçenekleri sunulmuştur. Soğutucu, ısıtıcı seçeneklerle birlikte, mutfak düzeninde size özel seçenekler sunarak, minimal beyaz eşyalara da yer verilmiştir. Konfor ve güven aradığınız zaman aklınıza gelen ilk markalar, uygun ve ekonomik fiyatlarla sunulur. Taksit seçenekleri ödeme planları ve kolay ödeme yöntemleriyle, alıcıların güvenle istedikleri modeli almaları sağlanacaktır.

Dünyanın en iyi markaları ve ödeme seçenekleriyle birlikte beyaz eşya alanında size özel modeller sunulur. 2021 yılının en iyi teknolojisine sahip seçenekler, yüksek teknolojinin sağladığı özel kullanım alanlarına göre sunulmaktadır. Güvenli alışveriş, ve kolay ödeme yöntemlerinden hemen yararlanabilirsiniz.

Garantili Beyaz Eşya Modelleri

Garanti kapsamında sunulan beyaz eşya modelleri 2021 yılının en çok tercih edilen seçenekleri sizlere sunulmaktadır. Evinizin bütün konforlu kullanım alanlarına özel seçeneklerle birlikte dünyanın en iyi modellerini sunacak, kolay ödeme yöntemleriyle taksitli modelleri almanızı sağlayacaktır. Güvenli alış veriş, garantili seçenekler ve dünya markası modeller için elektronik alanında başvurabileceğiniz kolay ödeme yöntemleri sunulmaktadır.

Yaşamınızı kolaylaştırmak ve sevdiğiniz modelleri evinizin en güzel alanlarında ağırlamak için beyaz eşya seçeneklerinden dilediğinizi inceleyebilir A+ ve A++ enerji tasarrufu sunan çevre dostu seçenekleri yaşam alanınıza kazandırabilirsiniz. Yüksek performans sağlayacak, evinizi konforla ve güvenle buluşturacak son teknoloji modeller 2021 yılında da uygun fiyatlarla sunulmaktadır.