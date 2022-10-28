BAĞKUR tutarı kaç TL?

Asgari ücret sadece işçilere ödenecek en düşük maaşı değil, birçok hesaplamanın da ana parametresini oluşturuyor. 2022’de uygulanacak asgari ücrette Temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında bir ara artış yapıldı. Buna göre yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira olacaktır. Bu yeni rakamla birlikte Bağkur prim tutarları da değişti.

BAĞKUR (İsteğe bağlı sigorta) tutarı ne kadar?

4-b (Bağkur) İsteğe bağlı sigortalılıkta ödenecek prim tutarını kişiler ödeme güçlerine göre kendileri belirliyor. Ancak ödenebilecek primin üst ve alt sınırı var. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32’si kadar prim ödenebiliyor. Asgari ücret ara zammıyla birlikte isteğe bağlı sigorta primi en düşük 2 bin 70,72 lira iken en yüksek prim tutarı 15 bin 530,40 lira oldu.

Genel Sağlık Sigortası primi ne kadar?

GSS primleri de asgari ücret zammı kadar arttı. Geliri brüt asgari ücretin 3'te birinin altında olan kişilerin primlerini devlet karşılıyor. Geliri bunun üzerinde olanlar ise hiçbir işte çalışmasalar dahi primlerini kendileri ödüyor. SGK, 2022'de GSS primini aylık 150,12 lira olarak belirlemişti. Asgari ücrete gelen ara zamla birlikte yeni GSS primi 194,13 TL oldu.

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BAĞKUR başvurusu nasıl yapılır?

BAĞKUR başvurusu için yapılması gereken işlemler; Eğer ilk defa başvuru yapılacaksa sistemden ‘İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi’ alacak ikametgahlarının yer aldığı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine başvurmaları gerekir.

Daha önceden var olan ve iptal edilen BAĞKUR sürecinden sonra tekrar başvuruda bulunmak istiyorsanız ‘Talep Dilekçesi’ ile Sosyal Güvenlik Merkezlerine müracaatları yeterli olacaktır.

BAĞKUR emeklilik başvuru evrakları neler?

BAĞKUR emeklilik başvurusu için gerekli evraklar ile iki şekilde emeklilik başvurusu yapmanız mümkündür. Bu yöntemler; e-Devlet üzerinden, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü’ne giderek yapılan başvurulardır.

Emeklilik şartı olan, yeterli gün prim ödemesinin yapılması ve yaş halinden uygunluk sağlandığı takdirde sistem üzerinden alacakları ‘Tahsis ve Talep Belgesi’ ile yukarıda belirtilen yöntemlerden herhangi biriyle başvuruyu yapmak süreci başlatmak için yeterli olacaktır. E devlet Bağkur başvurusu için tıklayın.

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