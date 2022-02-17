Özgün 2022 Yılı BES Kesintisi Ne Kadar?
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2022 Yılı BES Kesintisi Ne Kadar?

2022 BES kesintisi yeni açıklanan asgari ücret ile beraber değişti. 2022 BES kesinti miktarı da brüt asgari ücretin netleşmesi ile belli oldu. Açılımı Bireysel Emeklilik Sistemi olan BES'in 2022 yılının başında belirlenen kesintisi 150,12 TL’dir. BES kesintisini çalışanların iptal etmesi mümkün. Peki, 2022 BES iptali nasıl yapılır? 2022 BES devlet katkısı ne kadardır? İşte 2022 BES kesintisine ilişkin ayrıntılı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 BES kesintisi ne kadar? 2022 BES devlet katkısı, Bes iptali nasıl yapılır?
2022 bes

2022 BES kesintisi ile ilgili detaylar 2022 asgari ücret miktarının belli olması ile ortaya çıktı. Çalışanların maaşlarından kesilen BES kesintisi kişilerin BES hesabına aktarılıyor. 45 yaşının altında olan tüm çalışanların BES ödemeleri otomatik olarak işverenleri tarafından ödeniyor. Bu sayede özel sektördeki işverenler çalışanlarının prime dayalı kazançlarının esas aylıklarının %3’ünü sisteme aktarıyor. Kamu’da çalışanların ise emeklilik keseneğine esas aylıklarının %3’ünü sisteme aktarıyor.

2022 BES KESİNTİSİ NE KADAR?

BES kesintisi 2022 yılında 150,12 TL'dir. Bu miktar yıl başında belirlenen asgari ücretin yüzde 3'ünü ifade eder. Yani 2022 brüt asgari ücret tutarının 5,004 TL olması ile BES kesintisi 150 TL olarak hesaplanmaktadır.

2022 BES Kesintisinde 2021Yılına Göre Nasıl Değişti?

BES kesintisinin 2021’e göre değişimi asgari ücretin zamlanması ile ilişkilidir. 2021 yılında brüt asgari ücret 3577 TL’ idi. Her ay asgari ücretli çalışan kişinin maaşından 107 TL kesilip BES hesabına aktarılırken devlette her ay yüzde 25 katkı veriyordu. 2022 yılında asgari ücretin brüt tutarının 5004 TL olması ile birlikte çalışanın maaşından 150,12 TL kesinti yapılıyor ve devlet de yüzde 30 katkı payı ödüyor. Sonuç olarak asgari ücretli çalışan bir kişinin 2022 yılındaki her ay olan BES kesintisi 150,12 TL’dir.

2022 Yılı BES Devlet Katkı Payı Ne Kadar?

BES devlet katkısı asgari ücretin zamlanması ile birlikte artış gösterdi. Bireysel emeklilik sisteminde çalışanların maaşlarından belirli bir miktar kesilmesinin yanında devlet tarafından bir miktar katkı payı biriktirilir. BES hesabı olan çalışanlar her ay ödedikleri prim tutarının yaklaşık %30'unu devlet katkısı olarak fazladan alırlar. Bireysel emeklilik sistemindeki devlet katkısında bir sene içerisinde en çok asgari ücretin yıllık miktarı kadar devlet katkı payı alınabilir. Asgari ücretin artış göstermesi ile BES devlet katkısı da artış gösterir. 2022 yılı için Devlet Katkısı'nın üst sınırı yıllık asgari brüt ücret olan 60.048 TL'nin %30'i kadar olup 18.014,40 TL'dir.

BES Katılımından Çıkış Yapılabilir Mi?

BES iptali, BES katılımından çıkış için üç farklı yol vardır. Bu çıkış aşamaları şunlardır:

• BES Katılımından 1. Çıkış Yolu: BES katılıma giriş tarihinden itibaren ilk iki ay içerisinde cayma hakkı kullanılarak BES hesabı kapatılabilir. BES hesabından cayma hakkı kullanan kişilerin ilk maaşlarında kesilmiş olan BES tutarı çıkış bildirisi yapıldıktan sonra 10 gün içerisinde hesaplarına yatırılır. Eğer BES kesintisi ve devlet katkısı kişilerin BES hesabına yapıldıysa çıkış bildirimi yapıldığı süreden 10 gün sonra BES kesintisi yatırılır. Fakat BES kesintisinin %30'una denk gelen devlet katkısı emeklilikten sonra alınamaz.

• BES Katılımından 2. Çıkış Yolu: Otomatik BES katılımından istenilen zamanda çıkış yapılabilir. Çalışanlar isterlerse ikinci yıllarında ya da isterlerse yedinci yıllarında BES katılımından ayrılabilirler. Otomatik BES katılımından çıkmak isteyen kişiler maaşlarından kesilen birikimleri ve belirli bir tutardaki fon işletim miktarı kesildikten sonra alabilirler. Erken ayrılık yapmak isteyen kişilerin devlet katkısını alma olasılıkları belirli sürelere bağlıdır. BES hesabına para yatırılmasından ilk üç yıl içerisinde ayrılmak isteyen kişiler sadece kendi maaşlarından olan birikimi alabilirler, devlet katkı payını alamazlar. Üç yıldan fazla süre BES hesabı bulunan fakat ayrılmak isteyen kişiler kendi maaşlarından olan kesintiyi ve devlet katkısının %15’ini alabilirler. Tüm her şeyi almak isteyen kişiler emekli olmak zorundadırlar.

• BES Katılımından 3. Çıkış Yolu: BES katkı sisteminde en az 10 sene kalıp, emeklilik yaşı geldiğinde sistemden ayırılabilir. Emekli olan kişiler hem maaşlarından yapılan kesintileri hem de devlet katkılarını 56 yaşından sonra alabilirler.

Yeni düzenlemelerle BES rekora koşacak: 'Başka hiçbir ülkede yok'
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TSB Başkanı Atilla Benli yaptığı yazılı açıklamada, TBMM'de kabul edilen Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi'ne yönelik değerlendirmelerde bulundu.<br><br>Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'ndaki değişikliklerin Meclis'te kabul edilmesiyle sistemde bulunan ve sisteme yeni katılma hakkı elde eden vatandaşlara sunulan önemli fırsatlara değinen Benli, BES'in bütünsel yapıya kavuşarak \"tasarrufun merkezi\" haline geldiğini vurguladı.
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Benli, şunları kaydetti:<br><br>\"Yüzde 25 devlet katkısının yüzde 30'a çıkarılmasının yanı sıra yeni düzenlemeyle hayatımıza giren; tek seferde toplu katkı paylarına ödenecek devlet katkısının yıllara sari verilmesi, OKS'de 45 yaş sınırının kaldırılarak talep edenlere sisteme giriş imkanı tanınması, kısmi çekiş ve temlik imkanı bir bütün olarak düşünüldüğünde sektörümüze güç katacak gelişmeler...
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Bu doğrultuda, yeni katılımcı sayısının artmasını, yüzde 30'a yükselen devlet katkısından yararlanmak için katkı payı ödemelerinin yükselmesini bekliyoruz. 2021'in mayıs ayında uygulanmaya başlanan 18 yaş altı BES'e olan ilginin sonucunda yıl içinde 18 yaş altı katılımcı sayımızın da 1 milyona ulaşmasını bekliyoruz. Böylece BES'teki toplam katılımcı sayısının 17 milyonu aşmasını, toplam fon büyüklüğünün de 500 milyar TL'ye ulaşmasını öngörüyoruz.\"
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\"Böylesine güçlü destek başka hiçbir ülkede yok\"<br><br>Atilla Benli, kanundaki en önemli değişikliğin devlet katkısının yüzde 30'a yükseltilmesi olduğunu vurguladı.<br><br>\"Devlet katkısının tüm katılımcılarımız için yüzde 30'a çıkarılması, sistemimize olan güvenin ve tasarrufların artırılmasına verilen önemin işaretidir\" ifadesini kullanan Benli, bu gelişmenin, tüketimden tasarrufa geçişin ve sistemdeki tasarrufları ciddi oranda artırmanın bir adımı olacağını kaydetti.
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Benli, 2022 yılında asgari ücretin brüt 5 bin 4 liraya yükselmesi ve devlet katkısının yüzde 30'a çıkarılmasıyla devlet katkısı üst limitinin 18 bin 14 liraya ulaşacağını, otomatik katılım sisteminde de sözleşmesi olan katılımcıların toplamda 36 bin TL devlet katkısından faydalanabileceğini aktararak, \"BES'e devletin böylesine güçlü desteği dünyanın başka hiçbir ülkesinde yok. Bu desteğin tasarruf bilincine çok önemli etkisi olacağına inanıyorum.\" değerlendirmesinde bulundu.<br><br>
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BES'te yeni dönemde diğer önemli yeniliklerden birinin de 45 yaş üzeri çalışanlara OKS'ye girme hakkının tanınması olduğuna işaret eden Benli, \"45 yaş üstünde çalışanlardan OKS'ye girebilme yönünde çok talep aldık. Bu talebin karşılanması sistemin gelişmesi kapsamında çok değerli. Sektörümüzü büyütmek ve Türkiye ekonomisine katkımızı artırmak istiyoruz. Yeni düzenlemelerle sunulan tüm imkanlar bu açıdan çok önemli.\" ifadelerini kullandı.
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BES, hayat boyu yanınızda olacak bir \"kumbaraya\" dönüşüyor<br><br>TSB Başkanı Benli, yaşam standardının emeklilik döneminde korunabilmesi için sistemde kalmanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, yeni dönemde bu yönden en önemli yeniliğin ise katılımcılara kısmi çekiş hakkının tanınması olduğunu bildirdi.
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Katılımcıların konut alımı, evlilik ve eğitim gibi durumlarda oluşacak ihtiyaçlarını karşılamak için BES'teki tüm birikimlerini almaları yerine \"kısmi çekiş hakkı\" ile bir hak kaybına uğramadan tasarruf edebileceklerine dikkati çeken Benli, yeni düzenleme ile sistemin hayat boyu kullanılan avantajlı bir birikim kumbarasına dönüşerek daha fazla ilgi göreceğini belirtti.
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Bu yeni hakkın; sisteme olan ilgi ve taleple beraber sistemde kalıcılığı da önemli ölçüde artıracağının öngörüldüğünü aktaran Benli, katılımcıların BES'teki tasarruflarının kesintisiz sürmesini sağlayacak bir diğer önemli düzenlemenin de BES birikimlerinin temlik edilebilmesi olacağını kaydetti.
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Benli, bu düzenlemenin amacının, katılımcılara BES birikimlerini temlik ederek uygun koşullarda krediye erişim imkanı tanınması olduğunu kaydetti.
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Yeni düzenlemelerle BES rekora koşacak: 'Başka hiçbir ülkede yok'
Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) yapılan yeni düzenlemelerle birlikte tasarrufun merkezi haline geldiğini belirterek, "BES ve Otomatik Katılım Sistemi'ndeki (OKS) toplam katılımcı sayısının 17 milyona, toplam fon büyüklüğünün ise 500 milyar TL'ye ulaşmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı. Benli "BES'e devletin böylesine güçlü desteği dünyanın başka hiçbir ülkesinde yok. Bu desteğin tasarruf bilincine çok önemli etkisi olacağına inanıyorum" dedi.


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