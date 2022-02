2022 Yılı BES Kesintisi Ne Kadar?

2022 BES kesintisi ile ilgili detaylar 2022 asgari ücret miktarının belli olması ile ortaya çıktı. Çalışanların maaşlarından kesilen BES kesintisi kişilerin BES hesabına aktarılıyor. 45 yaşının altında olan tüm çalışanların BES ödemeleri otomatik olarak işverenleri tarafından ödeniyor. Bu sayede özel sektördeki işverenler çalışanlarının prime dayalı kazançlarının esas aylıklarının %3’ünü sisteme aktarıyor. Kamu’da çalışanların ise emeklilik keseneğine esas aylıklarının %3’ünü sisteme aktarıyor.

2022 BES KESİNTİSİ NE KADAR?

BES kesintisi 2022 yılında 150,12 TL'dir. Bu miktar yıl başında belirlenen asgari ücretin yüzde 3'ünü ifade eder. Yani 2022 brüt asgari ücret tutarının 5,004 TL olması ile BES kesintisi 150 TL olarak hesaplanmaktadır.

2022 BES Kesintisinde 2021Yılına Göre Nasıl Değişti?

BES kesintisinin 2021’e göre değişimi asgari ücretin zamlanması ile ilişkilidir. 2021 yılında brüt asgari ücret 3577 TL’ idi. Her ay asgari ücretli çalışan kişinin maaşından 107 TL kesilip BES hesabına aktarılırken devlette her ay yüzde 25 katkı veriyordu. 2022 yılında asgari ücretin brüt tutarının 5004 TL olması ile birlikte çalışanın maaşından 150,12 TL kesinti yapılıyor ve devlet de yüzde 30 katkı payı ödüyor. Sonuç olarak asgari ücretli çalışan bir kişinin 2022 yılındaki her ay olan BES kesintisi 150,12 TL’dir.

2022 Yılı BES Devlet Katkı Payı Ne Kadar?

BES devlet katkısı asgari ücretin zamlanması ile birlikte artış gösterdi. Bireysel emeklilik sisteminde çalışanların maaşlarından belirli bir miktar kesilmesinin yanında devlet tarafından bir miktar katkı payı biriktirilir. BES hesabı olan çalışanlar her ay ödedikleri prim tutarının yaklaşık %30'unu devlet katkısı olarak fazladan alırlar. Bireysel emeklilik sistemindeki devlet katkısında bir sene içerisinde en çok asgari ücretin yıllık miktarı kadar devlet katkı payı alınabilir. Asgari ücretin artış göstermesi ile BES devlet katkısı da artış gösterir. 2022 yılı için Devlet Katkısı'nın üst sınırı yıllık asgari brüt ücret olan 60.048 TL'nin %30'i kadar olup 18.014,40 TL'dir.

BES Katılımından Çıkış Yapılabilir Mi?

BES iptali, BES katılımından çıkış için üç farklı yol vardır. Bu çıkış aşamaları şunlardır:

• BES Katılımından 1. Çıkış Yolu: BES katılıma giriş tarihinden itibaren ilk iki ay içerisinde cayma hakkı kullanılarak BES hesabı kapatılabilir. BES hesabından cayma hakkı kullanan kişilerin ilk maaşlarında kesilmiş olan BES tutarı çıkış bildirisi yapıldıktan sonra 10 gün içerisinde hesaplarına yatırılır. Eğer BES kesintisi ve devlet katkısı kişilerin BES hesabına yapıldıysa çıkış bildirimi yapıldığı süreden 10 gün sonra BES kesintisi yatırılır. Fakat BES kesintisinin %30'una denk gelen devlet katkısı emeklilikten sonra alınamaz.

• BES Katılımından 2. Çıkış Yolu: Otomatik BES katılımından istenilen zamanda çıkış yapılabilir. Çalışanlar isterlerse ikinci yıllarında ya da isterlerse yedinci yıllarında BES katılımından ayrılabilirler. Otomatik BES katılımından çıkmak isteyen kişiler maaşlarından kesilen birikimleri ve belirli bir tutardaki fon işletim miktarı kesildikten sonra alabilirler. Erken ayrılık yapmak isteyen kişilerin devlet katkısını alma olasılıkları belirli sürelere bağlıdır. BES hesabına para yatırılmasından ilk üç yıl içerisinde ayrılmak isteyen kişiler sadece kendi maaşlarından olan birikimi alabilirler, devlet katkı payını alamazlar. Üç yıldan fazla süre BES hesabı bulunan fakat ayrılmak isteyen kişiler kendi maaşlarından olan kesintiyi ve devlet katkısının %15’ini alabilirler. Tüm her şeyi almak isteyen kişiler emekli olmak zorundadırlar.

• BES Katılımından 3. Çıkış Yolu: BES katkı sisteminde en az 10 sene kalıp, emeklilik yaşı geldiğinde sistemden ayırılabilir. Emekli olan kişiler hem maaşlarından yapılan kesintileri hem de devlet katkılarını 56 yaşından sonra alabilirler.