Derbiler ne zaman? 2022 Derbi maç takvimi

2021-2022 sezonunda ilk üç hafta oynanacak karşılaşmaların tarihleri Türk Futbol Federasyonu TFF tarafından duyuruldu. Bu kapsamda "2022 derbi maçları ne zaman?" sorusu da yanıt buldu. İşte 2022 derbi takvimi...

2022 DERBİ MAÇ TARİHLERİ

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki idari merkezinde gerçekleştirilmişti.

Süper Lig'in 4. haftasındaki ilk maçı olan Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması, 9. haftadaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazar, 10. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 25 Ekim Pazartesi gerçekleştirilmişti. Gözler 12. haftadaki Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması 6 Kasım Cumartesi, 13. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ise 21 Kasım Pazar günü yapılacak maçlara çevrildi.

Süper Ligde 2021-2022 sezonu13 Ağustos'ta başladı ve 27 Aralık'ta ilk yarı sona erecek. 7 Ocak'ta ikinci yarısı başlayacak Süper Lig, 22 Mayıs'ta tamamlanacak.

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Süper Lig'de 6, 18 ve 22'inci haftalarda ise maçlar hafta içi oynanacak.

2021-2022 SÜPER LİG DERBİ TARİHLERİ

Süper Lig 13 Ağustos 2021 tarihinde oynanacak maçlarla başladık. İlk yarı 27 Aralık 2021 tarihinde sona ererken, ikinci yarı 7 Ocak 2022 tarihinde başlayacak. Final düdüğü ise 22 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak maçlarla çalınacak.

Beşiktaş - Galatasaray derbisi ne zaman?

Beşiktaş - Galatasaray derbisi maçı ne zaman? Beşiktaş - Galatasaray derbisi saat kaçta? Beşiktaş - Galatasaray derbisi kaçıncı hafta oynanacak? Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş - Galatasaray derbisi 25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Beşiktaş-Trabzonspor derbisi ne zaman?

Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması 6 Kasım Cumartesi günü oynanacak

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman? Galatasaray - Fenerbahçe maçı sat kaçta? Süper Lig'in 13. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

İşte 2021-2022 Süper Lig'de derbi tarihleri...

Trabzonspor-Galatasaray - 12 Eylül

Trabzonspor-Fenerbahçe - 17 Ekim

Beşiktaş-Galatasaray - 25 Ekim

Beşiktaş-Trabzonspor - 6 Kasım

Galatasaray-Fenerbahçe - 21 Kasım









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