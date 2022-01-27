2022 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamuda görev almak isteyen adayların yıl boyunca çalışmalarını yürüttüğü EKPSS başvuru günü geldi. ÖSYM sınav takvimine göre EKPSS başvurusu 27 Ocak - 15 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den bir açıklama henüz yok. Geçen yıl tercihler 19 Ocak'ta sona ermiş sonuçlar ise 26 Ocak'ta erişime açılmıştı. Bu tarihler baz alındığında bu yıl sonuçların 20 Ocak'ta duyurulması bekleniyordu fakat herhangi bir açıklama gelmedi. Gözler bu hafta içinde...

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

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EKPSS NEDİR?

EKPSS, engelli bireylerin eğitim durumlarına göre farklı düzeylerde yapılan ve alınan sonuçlar neticesinde devlet memuru olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmasını mümkün kılan merkezi sınav sistemidir.