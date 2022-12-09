ÖSYM 2022 iş Güvenliği Sınavı ne zaman?

İşyerlerinde iş güvenliği uzmanı olarak görev almak isteyen adayların katıldığı olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı için nefesler tutuldu. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte, İSG sınav tarihi bell olmuştu. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, sınav hakkında bilgileri sorguluyor. İşte sınav hakkında ayrıntılar.

İSG sınavı saat kaçta başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2022-İSG/2) 11 Aralık Pazar günü yapılacağını bildirdi. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

İSG sınavı saat kaçta başlayacak kaçta bitecek, sınavda kaç soru sorulacak?

Ersoy, yazılı açıklamasında, sınava yaklaşık 40 bin adayın katılacağını belirtti.

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17 il ve 18 sınav merkezinde uygulanacak İSG 2. Dönem için 116 bina, bin 838 salon kullanılacağını ifade eden Ersoy, "Sınav 75 dakika sürecek. Ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 20 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler. Sınavda emniyet görevlileri dahil 5 bin 880 personel görev alacak." bilgilerini paylaştı.

Sınav saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık olacak.

İşyeri Hekimliği Sınavı Geçme Notu?

Sınava giriş yeterliliği bulunan adayların sınavda başarılı olarak iş yeri hekimliği sertifikasına sahip olabilmeleri için 70 puan almaları gerekiyor. Sınav puanlaması 100 üzerinden hesaplanıyor.

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İşyeri Hekimliği Sınavı Kaç Saat?

ÖSYM tarafından akademik takvimi ile duyurulan iş yeri hekimliği sınavında eşin puana sahip çoktan seçmeli 50 soru sorulmakta ve bu 50 soru için cevaplama süresi 75 dakikadır.

İşyeri Hekimliği Sınavı Yılda Kaç Kez Yapılır?

İşyeri hekimliği sınavı, İş sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce ÖSYM aracığıyla yapılıyor. Sınava aynı zamanda iş güvenliği uzmanları da girdiğinden, sınavın genel ismi İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı olarak biliniyor. Bu sınav ÖSYM’nin her yıl yayınlanan takvimine göre İSG/1 ve İSG/2 olmak üzere yıl içerinde iki kez yapılıyor.

İşyeri Hekimliği Sınavına Kimler Girebilir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen, İşyeri hekimliği kursunu başarı ile tamamlayan Hekimlik diplomasına sahip bilim doktorları işyeri hekimliği sınavına girebiliyor.

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İşyeri Hekimliği Belgesi Kimlere Verilir?

İşyeri hekimliği belgesi sahip olma şartlarını şöyle sırlayabiliriz:

İşyeri Hekimliği Sınavına girerek başarılı olan hekimlere,

Hekimlik belgesi bulunan iş sağlığı ve güvenliği bilim doktorlarına

Hekim İş müfettişlerine (alanında sekiz yıl teftiş yapan),

İş sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile bağlı olan birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az sekiz yıl s süre ile fiilen çalışmış olan hekimlere,

İş yeri hekimliği belgesini alan adaylar işyerine başlamaları için gerekli olan diğer başvuruları tamamlamalarıyla birlikte iş yeri hekimi olarak çalışabiliyor.