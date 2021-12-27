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Özel sektörde 2022 maaş zam oranı ne kadar olacak? 2022 özel sektör maaş artışları

Milyonlarca özel sektör çalışanı 2022 yılı maaş zammını merak ediyor. Özel sektör 2022 maaş artışı heyecanla bekleniyor. Bilindiği gibi 2022 yılı asgari ücret zam oranı belli oldu. Asgari ücretin belirlenmesi ile özel sektör çalışanları da 2022 yılında maaşlarının ne kadar artacağını sorguluyor. Peki, 2022 özel sektör maaş zammı ne kadar? İşte konuya ilişkin detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Özel sektörde 2022 maaş zam oranı ne kadar olacak? 2022 özel sektör maaş artışları
2022 özel sektör zammı

Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zam sonrası yaklaşık 14 milyon özel sektör çalışanı maaşlarına yapılacak 2022 zam oranını merak ediyor. 2022 özel sektör maaş zammı ne kadar olacak? Özel sektör maaş zamları belli oldu mı?

2022 ÖZEL SEKTÖR MAAŞ ZAMMI NE KADAR?

sgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından bu ay içerisinde işveren ve işçi temsilcileriyle yapılan dört toplantının ardından asgari ücrete yüzde 50,5 oranında zam yapıldı.

Asgari ücret zammının belli olmasının ardından özel sektörde çalışan milyonlarca kişi maaşlarına yapılacak zammı merak etmeye başladı.

  • Kimi şirketlerde ise zam oranları belli olmaya başladı. Bunlardan biri ise Türk Hava Yolları oldu. Türk Hava Yolları(THY) ve yetkili çalışan sendikası Hava-İş arasında Toplu İş Sözleşmesi(TİS) görüşmelerinde maaş zam oranında anlaşma sağlandı. Buna göre çalışanlar, yılın ilk altı ayı için enflasyon farkına ek olarak yüzde 60 maaş zammı alacak.

ABD Merkezli yönetim danışmanlığı firması Korn Ferry'nin, Türkiye'de faaliyet gösteren yerli ve yabancı sermayeli 643 şirketten gelen yanıtlarla hazırladığı rapora göre özel sektör 2022 için maaş artışlarında yüzde 20-25 arasına göre planlama yapıyor.

Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zam sonrası rakamların yukarı yönlü revize edilebileceği belirtiliyor.

Raporda yer alan bilgiler şu şekilde:

Şirketlerin yüzde 97,8'i 2022 için ücret artışı yapmayı planlıyor.

Ücret artışı gerçekleştirmeyi planlayan şirketlerde bu oran medyanda %25 olarak raporlanmıştır.

2022 NET VE BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari Ücret 2022 Brüt Ücret 5.004,00 TL

Asgari Ücret 2022 Net Ücret 4.253,40 TL

Artış oranı Yüzde 50,5

Asgari Ücret 2022 Brüt Ücret (Günlük) 166,80 TL

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