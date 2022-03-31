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Özgün 2022-TUS ve 2022-STS tıp doktorluğu sınav sonuçları açıklandı
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2022-TUS ve 2022-STS tıp doktorluğu sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından düzenlenen 2022 TUS ve STS Tıp sınav sonuçları açıklandı. 2022 TUS sonuçlarına ilişkin adayların ÖSYM'den heyecanla beklediği resmi duyuru yayınlandı. İşte TUS sonuçları ile sorgulama ekranı 2022...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 TUS sınavı açıklandı mı: TUS sınav sonucu nasıl öğrenilir?
2022 TUS ve STS sınav sonuçları açıklandı.

Binlerce öğrencinin katılım gösterdiği TUS ve STS sınav sonuçlarının açıklandığını ÖSYM resmi sayfasında açıkladı. Duyuruya göre;

06 Mart 2022 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2022-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

SINAV SONUCUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacaktır. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Hesaplanan standart puanlar kullanılarak,

Tıp fakültesi mezunu adaylar için belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (K), Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) hesaplanacaktır.

Tıp dışı meslek mensubu adaylar için belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

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