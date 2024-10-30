Ocak ayını sabırsızlıkla bekleyen emekliler, maaşlarına yapılacak zammın ne kadar olacağını merak ediyor. Enflasyon oranları belirleyici bir etken olurken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon artışı kadar zam alacak. Emekli Sandığı emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkını alacak. Ayrıca, emekli maaşlarına yansıtılması beklenen refah payı ve en düşük maaşın artırılması gibi düzenlemeler de gündemde.