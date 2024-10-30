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Ekim ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK Ekim 2024 enflasyon açıklaması

Ekim ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK Ekim 2024 enflasyon açıklaması

08:4230/10/2024, Çarşamba
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Enflasyon rakamı
Enflasyon rakamı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Ekim ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Kira artış oranı, memur ve emekli zammı gibi, vatandaşları büyük ölçüde etkileyen ekonomik kalemleri direkt etkileyen enflasyon rakamları TÜİK tarafından son dakika açıklanıyor. Peki, 2024 ekim ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Ekim ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK verilerine çevrildi. Her ay bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamlarını kasımın ilk haftasında duyuracak. Kritik rakamlar, 2025 Ocak memur ve emekli zammı ile kira artış oranlarında etkili olacak. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,49 iken, bu anket döneminde yüzde 27,44 oldu. Tüm gözler şimdi 2024 ekim enflasyon oranları açıklamasında. Peki, 2024 ekim TÜFE enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon oranı her ayın 3'üncü gününde ilan ediliyor. Ancak resmi tatil ya da hafta sonuna denk gelmesi halinde ilk hafta içine erteleniyor.

3 Kasım'ın hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle ekim ayı enflasyon verilerinin 4 Kasım Pazartesi günü saat 10.00'da açıklaması bekleniyor.

AÇIKLANAN SON ENFLASYON VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 64,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 46,23 arttı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,47, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,68 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 51,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 35,75 olarak gerçekleşti.



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