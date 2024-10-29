Emekliye zam oranları dengeleniyor! 6 aylık enflasyona refah payı eklenecek: İşte yeni formüller yeni rakamlar

Ocak ayında yapılacak zamla milyonlarca emeklinin maaşı artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılın ikinci yarısında ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon oranında zam alırken, Emekli Sandığı emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkından da yararlanacak. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile Emekli Sandığı emeklileri arasındaki maaş farklarının giderilmesi için bazı düzenlemelerin masada olduğu belirtiliyor. İşte detaylar...

EMEKLİ MAAŞI OCAK ZAMMI İLE ARTACAK





Ocak ayında yapılacak zamlarla emeklilerin maaşları artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında artış alırken, Emekli Sandığı emeklilerine ise %6 oranındaki toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı ödenecek.





ZAM ORANINI BELİRLEYECEK RAKAMLAR YAKINDA AÇIKLANIYOR





Henüz 6 aylık enflasyon oranı netleşmediği için zam oranı da kesinleşmiş değil. Ancak üç aylık enflasyon oranları belli oldu ve yıl sonu tahminleri de açıklanmış durumda. Temmuz-Eylül döneminde kümülatif enflasyon %8,92 olarak gerçekleşirken, yıl sonu enflasyon tahminleri %41-48 aralığında bulunuyor.





EMEKLİYE ZAM HESABI NASIL YAPILACAK?





Bu tahminler doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %13-15 bandında, Emekli Sandığı emeklileri için ise %9-11 bandında bir zam artışı bekleniyor. Geçtiğimiz yılın Ocak ayında Emekli Sandığı emeklileri daha fazla zam almışken, bu yıl SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artış oranının daha yüksek olması muhtemel görünüyor.

SSK, BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI ZAM FARKI GİDERİLECEK Mİ?





Geçen yıl Ocak ayında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri arasında oluşan zam farkı, refah payı artışı ile %49,25’e eşitlenmişti. Ocak 2024’te de benzer bir dengeleme uygulamasının yapılabileceği, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile Emekli Sandığı emeklilerinin zam oranlarının yakınlaştırılabileceği ifade ediliyor.





REFAH PAYI EKLENMESİ BEKLENİYOR





Emekliler, %13-15 bandında beklenen 6 aylık enflasyon artışının yanı sıra refah payı da talep ediyor. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında yapılan refah payı eklemesinin bu yıl da tekrar edilmesi gündemde. Ekonomistlerin 2025 bütçesine yönelik değerlendirmeleri, maaş artışının %20’lere ulaşabileceğini gösteriyor ve %5-10 arasında bir refah payı eklenebileceği konuşuluyor.





ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?





Ocak 2025 zam oranı, 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon rakamları ile netleşecek. Ardından, hükümet refah payı eklenmesi yönünde bir karar alırsa, bunun da yıl sonu enflasyonuna göre belirleneceği ifade ediliyor. Refah payı eklenmesi halinde Meclis’te yasal bir düzenleme yapılacak ve farklar emekli hesaplarına aktarılacak.





TABAN MAAŞ YENİDEN BELİRLENECEK Mİ?





Emeklilere yapılacak zam oranının yanı sıra, en düşük emekli maaşının da artırılması gündemde. Son düzenleme ile 12.500 TL’ye çıkarılan en düşük emekli maaşının, Ocak ayında 15 bin TL seviyesine yükseltilmesi öngörülüyor.

ENFLASYON VERİLERİNİN KALAN BÖLÜMÜ AÇIKLANACAK





6 aylık enflasyon verilerinin belirlenmesine üç veri kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı enflasyon verilerine göre 3 aylık kümülatif fark %8,92 olarak gerçekleşti. Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin de eklenmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin nihai zam oranı kesinleşecek.





EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?





Türkiye’de 16 milyon emekli bulunuyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına, yılın Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon oranında iki kez zam yapılıyor.





TEMMUZ 2024 ZAMMI NE KADAR OLDU?





Emekliler, Temmuz ayında %24,73 oranında zam aldı. Bu zamla birlikte 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12.500 TL’ye yükseltildi.

DUL VE YETİM MAAŞLARI DA ARTTI





En düşük emekli maaşının 12.500 TL’ye yükseltilmesi, dul ve yetim maaşlarına da yansıdı. Dul ve yetimlerin aldığı maaş oranlarına göre değişiklik gösterdi:





%75 hisseye sahip dul ve yetimler 9.375 TL,

%50 hisseye sahip dul ve yetimler 6.250 TL,