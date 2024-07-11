TUS, açılımı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı olan, Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi alabilmeleri için girdikleri bir branş seçme sınavıdır. Sınav, ÖSYM tarafından gerçekleştirilmekte. Peki 2024-TUS 1. Dönem ek yerleştirme tercihleri başladı mı, TUS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak, son gün ne zaman? İşte TUS ek yerleştirme başvuru tarihleri

2024-TUS 1. Dönem: Ek Yerleştirme Tercihleri ne zaman yapılacak?

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemlerini başlattıklarını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri, 11 - 17 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

TUS ek yerleştirme başvuruları nasıl, nereden yapılacak?

Adaylar, tercihlerini 11 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.30’dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak elektronik ortamda ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir. Ek yerleştirme için tercih işlemleri, 17 Temmuz 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Ek yerleştirme işleminde, 2024-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2024-TUS 1. Dönem ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.

TUS sınavına kimler başvurabiliyor?

Tıp, veteriner, eczacılık, kimya, biyoloji veya tıbbi biyolojik bilimler fakültesinden mezun olanlar başvurabilir. (Ayrıntılar için Kılavuza bakınız.)

Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda tercih yapabilmek için en az kaç puan almak gerekmektedir?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları ÖSYM tarafından İnternet aracılığıyla ilan edildikten sonra K ve ya T puanı 45 ve üzeri puan alan adaylar İnternet üzerinden tercih bildiriminde bulunacaklardır.

TUS hangi illerde yapılmaktadır?

Geçen yıllara oranla Tıpta Uzmanlık Sınavı yapılan şehirler sayısında artış yaşandı. Günümüzde 14 şehirde Tıpta Uzmanlık Sınavı yapılır. TUS’un yapıldığı şehirleri şu şekilde sıralayabiliriz;

ADANA

ANKARA/ÇANKAYA

ANTALYA

BURSA

DİYARBAKIR

ERZURUM

İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)

İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)

İZMİR-1 (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)

KAYSERİ

KONYA

MALATYA

SAMSUN

TRABZON

VAN

Testlerdeki alanların soru sayıları ve testteki yüzdesi nasıldır?

TUS için hangi yabancı dil sınavı geçerli olacak?

TUS için yabancı dil sınavına girmek zorunludur. YDS, e-YDS, TOEFL, PTE, YÖK-Dil ve TIP Dil, TUS için tercih edilebilecek sınavlardır. Hangi dil sınavına gireceğiniz ise size kalmıştır. YDS, elektronik ortamda yani bilgisayarla yapılan versiyonu e-YDS ve TOEFL en zor sınavlar olarak görülürken TIP Dil ile YÖK Dil daha kolay bir sınav olarak düşünülür.. Tıp Dil sınavını Ankara Üniversitesine bağlı TÖMER kurumu gerçekleştirmektedir. Diğer sınavları ise ÖSYM uygulamakta. Sınava YÖK Dil’den girmek istediğinizde Sağlık Bilimleri alanını seçmeniz gerekmektedir. Tüm sınavlar için geçerli olan başarı şartı ise sınavda en az 50 puan almaktır.

TUS Yabancı Dil Sınavı Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

TUS için İngilizce, Fransızca ya da Almanca dillerinden sınava girilmeli. Seçilen sınav ve dil fark etmeksizin yabancı dil sınav sonucunun geçerlilik süresi 5 yıldır.

TUS için yabancı dil sınavlarının önemi, uzmanlık sınavı sonrası yerleştirme için zorunlu olmasıdır. Yabancı dil yeterliliğini kanıtlayan uzman adayları, TUS’da istenilen puanı elde etmeleri durumunda yerleştirme hakkına sahip olurlar. Eğer yabancı dil sınavlarından sonra TUS için kaynak arayışınız varsa, TUSDATA kaynaklarından faydalanabilirsiniz.

Tus Bilim sınavına girebilmek için YDS den kaç puan almam gerekiyor?

Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ‘den Yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır.

Yabancı dilden muaf olmadan sınava girebilir miyim?

Yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranmaktadır.

Mezun olmadan TUS’a girebilir miyim?

Henüz mezun durumda olmayan ve sınavın yapıldığı tarihte mezun olacak adaylar ilgili yönetmelik gereği bu alanda yer alan “Sınavın yapıldığı gün itibari ile mezun olduğumu/olacağımı beyan ediyorum.” seçeneğini işaretleyeceklerdir.

Tus için Hangi dillerden YDS’ye girebilirim?

Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden yüz üzerinden en az elli puan almış olmak gerekmektedir.

Sınavda aldığım puan kaç Tus geçerli olur?

Sınav sonuçları ve sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilen adayların hakları yalnız ilgili sınav dönemi için geçerlidir.



