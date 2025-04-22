23 Nisan Çarşamba toplu ulaşım ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de toplu taşıma araçları ücretsiz mi olacak?

Kocaeli Büyükşehir, vatandaşların kutlamalara rahat ulaşım sağlamaları ve bayramı coşkuyla kutlamaları için 23 Nisan Çarşamba günü toplu taşıma araçlarını ücretsiz yaptığını duyurdu.

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı bulunan otoyol ve köprüler (15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü) 23 Nisan Çarşamba günü ücretsiz olarak hizmet vermesi bekleniyor. “Yap, İşlet, Devret” modeli olan köprü ve otoyollar ise ücretli olarak hizmet vermeye devam edecek.