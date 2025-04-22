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23 Nisan Çarşamba toplu ulaşım ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de toplu taşıma araçları ücretsiz mi olacak?

23 Nisan Çarşamba toplu ulaşım ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de toplu taşıma araçları ücretsiz mi olacak?

14:2522/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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23 Nisan'da toplu taşıma araçları ücretsiz mi olacak?
23 Nisan'da toplu taşıma araçları ücretsiz mi olacak?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, etkinliklerle kutlanacak. Metrobüs, tramvay, vapur, otobüs ve metro toplu taşıma araçları gün içerisinde vatandaşlar tarafından yoğun olarak tercih ediliyor. Bu nedenle de 23 Nisan günü ulaşımın ücretsiz olup olmadığı merak konusu. Bundan önceki resmi tatillerde toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet vermişti. Peki, 23 Nisan 2025 tarihinde toplu taşıma ücretsiz mi?

23 Nisan Çarşamba günü toplu ulaşım araçlarını kullanmak isteyen kişiler, ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Geçtiğimiz resmi tatillerde İETT toplu ulaşım araçlarından ücret alınmamıştı. Peki, 23 Nisan Çarşamba günü toplu taşıma ücretsiz mi? Detaylar haberimizde…

23 NİSAN ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

23 Nisan Çarşamba günü toplu ulaşım ücretsiz olacak. İETT, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstanbulkart ile ücretsiz seyahat edileceğini paylaştı.

23 NİSAN ÇARŞAMBA ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

EGO Genel Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda otobüs, metro ve ANKARAY'ın ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

23 NİSAN ÇARŞAMBA GÜNÜ KOCAELİ'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Kocaeli Büyükşehir, vatandaşların kutlamalara rahat ulaşım sağlamaları ve bayramı coşkuyla kutlamaları için 23 Nisan Çarşamba günü toplu taşıma araçlarını ücretsiz yaptığını duyurdu.

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR BEDAVA MI OLACAK?

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı bulunan otoyol ve köprüler (15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü) 23 Nisan Çarşamba günü ücretsiz olarak hizmet vermesi bekleniyor. “Yap, İşlet, Devret” modeli olan köprü ve otoyollar ise ücretli olarak hizmet vermeye devam edecek.


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