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23 Nisan hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İl il hava tahminleri

23 Nisan hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İl il hava tahminleri

09:1822/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Etkinliklerin yapılacağı 23 Nisan Çarşamba günü hava şartlarının nasıl olacağı merak ediliyor.
Etkinliklerin yapılacağı 23 Nisan Çarşamba günü hava şartlarının nasıl olacağı merak ediliyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkuyla kutlanacağı bu özel günde, hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Konya, Bursa, Antalya, Balıkesir, Sakarya'da hava nasıl olacak? Yağmur bekleniyor mu? Detaylar haberimizde...

Etkinliklerin yapılacağı 23 Nisan Çarşamba günü hava kaç derece olacak, yağmur yağacak mı merak ediliyor. İşte İstanbul Ankara, İzmir, Samsun, Konya, Bursa, Antalya, Balıkesir, Sakarya ve diğer illerin 23 Nisan hava durumu dereceleri

23 Nisan Çarşamba günü hava durumu nasıl olacak?

İSTANBUL

Parçalı Bulutlu 9°C 19°C

ANKARA

Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 11°C 19°C

İZMİR

Parçalı Bulutlu 14°C 26°C

SAMSUN

Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 11°C 14°C

Hangi illerde sağanak yağış bekleniyor?

KONYA

Parçalı Bulutlu 13°C 26°C

BURSA

Parçalı Bulutlu 9°C 22°C

ANTALYA

Çarşamba Parçalı Bulutlu 16°C 26°C

BALIKESİR

Çarşamba Parçalı Bulutlu 8°C 22°C

SAKARYA

Parçalı Bulutlu 10°C 21°C

23 Nisan 2025 Çarşamba günü, Türkiye genelinde hava durumu genellikle parçalı bulutlu olacak. Samsun ve Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bayram etkinliklerine katılacak vatandaşların, özellikle Samsun'da ve Ankara'da yağışa karşı hazırlıklı olmaları önerilir.



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