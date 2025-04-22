23 Nisan hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İl il hava tahminleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkuyla kutlanacağı bu özel günde, hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Konya, Bursa, Antalya, Balıkesir, Sakarya'da hava nasıl olacak? Yağmur bekleniyor mu? Detaylar haberimizde...
Etkinliklerin yapılacağı 23 Nisan Çarşamba günü hava kaç derece olacak, yağmur yağacak mı merak ediliyor. İşte İstanbul Ankara, İzmir, Samsun, Konya, Bursa, Antalya, Balıkesir, Sakarya ve diğer illerin 23 Nisan hava durumu dereceleri
İSTANBUL
Parçalı Bulutlu 9°C 19°C
ANKARA
Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 11°C 19°C
İZMİR
Parçalı Bulutlu 14°C 26°C
SAMSUN
Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 11°C 14°C
KONYA
Parçalı Bulutlu 13°C 26°C
BURSA
Parçalı Bulutlu 9°C 22°C
ANTALYA
Çarşamba Parçalı Bulutlu 16°C 26°C
BALIKESİR
Çarşamba Parçalı Bulutlu 8°C 22°C
SAKARYA
Parçalı Bulutlu 10°C 21°C
23 Nisan 2025 Çarşamba günü, Türkiye genelinde hava durumu genellikle parçalı bulutlu olacak. Samsun ve Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bayram etkinliklerine katılacak vatandaşların, özellikle Samsun'da ve Ankara'da yağışa karşı hazırlıklı olmaları önerilir.