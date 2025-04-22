23 Nisan hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İl il hava tahminleri

Etkinliklerin yapılacağı 23 Nisan Çarşamba günü hava kaç derece olacak, yağmur yağacak mı merak ediliyor. İşte İstanbul Ankara, İzmir, Samsun, Konya, Bursa, Antalya, Balıkesir, Sakarya ve diğer illerin 23 Nisan hava durumu dereceleri