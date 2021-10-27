Yarın okul var mı? 28 Ekim okullar tam gün mü yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan ötürü ie 28 Ekim de yarım gün tatil oluyor. Peki, okullarda 28 Ekim ve 29 Ekim'de tatil olacak mı? Yarın okullar tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü yoksa tam gün mü tatil olacak? İşte yanıtı...

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