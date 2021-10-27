Yarın okul var mı? 28 Ekim okullar tam gün mü yarım gün mü?

Yarın okullar tatil mi? Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle gözler okullara çevrildi. Peki, yarın okullar tatil mi?
28 EKİM'DE OKULLAR TAM GÜN MÜ YARIM GÜN MÜ?
Resmi Gazete kararına göre 29 Ekim tatili yarın, yani 28 Ekim Perşembe günü saat 13.00'te başlayacak. Yani okullar perşembe günü yarım gün olacak.
29 EKİM TATİL Mİ?
29 Ekim Cuma günü, her yıl olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra okullar da tatil olacak.
28 Ekim ile birlikte öğrenciler 3,5 gün izinli sayılacak.