Özgün Altın ne kadar? Çeyrek altın, gram altın 29 Ekim güncel fiyatları
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Altın ne kadar? Çeyrek altın, gram altın 29 Ekim güncel fiyatları

Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlar bilgisi gelirken altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Günün kapanışında "altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Gram altın kaç TL? gibi sorular merak kazandı. Peki, altın ne kadar oldu? 29 Aralık güncel altın fiyatları haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın ne kadar? Çeyrek altın, gram altın 29 Ekim güncel fiyatları
altın

Altın fiyatları yükseliyor! Geçen hafta zirve seviyesine göre yüzde 44 değer kaybeden altın gram fiyatı hareketli seyrini sürdürüyor. 29 Aralık 2021 Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum..

29 ARALIK ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 750,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 750 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 750,20 liradan, 4 bin 943 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 964 liradan, 684 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 688 liradan, 4 bin 830 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 850 liradan, 2 bin 415 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 425 liradan ve bin 208 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 213 liradan satıldı.

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